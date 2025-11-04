Crean un sistema para incrustar información digital invisible en documentos impresos

Unos investigadores han presentado Imprinto, un sistema para incrustar información digital invisible en documentos impresos mediante tinta infrarroja y una cámara especial. Esta tecnología es un ejemplo pionero de una nueva generación de interfaces híbridas entre el papel físico y la realidad aumentada.

El logro es obra de un equipo que incluye investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en España, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos y de Adobe Research.

La herramienta, que fue presentada recientemente en un congreso (2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems) celebrado en Yokohama (Japón), se ha desarrollado con el objetivo de permitir una interacción avanzada con documentos físicos, sin alterar su apariencia visual. “Imprinto utiliza una tinta infrarroja invisible al ojo humano pero detectable mediante una cámara sensible al infrarrojo cercano, como la que puede integrarse en dispositivos móviles mediante una sencilla modificación del sensor fotográfico”, explica uno de los impulsores del proyecto, Raúl García Martín, del Departamento de Tecnología Electrónica de la UC3M. El equipo también incluye, entre otros, a Martin Feick del MIT.

Esta técnica abre la puerta a nuevos métodos de trazabilidad de productos, autentificación de documentos y enriquecimiento de contenido educativo o profesional. Y todo ello sin depender de códigos visibles como los QR o sin añadir dispositivos externos al documento.

Imprinto es parte de un ecosistema más amplio de herramientas que los investigadores del equipo internacional están explorando a partir de las posibilidades de la luz infrarroja. Sus creadores también han desarrollado, y están en proceso de patentar, una cámara portátil, conectable por USB-C a cualquier dispositivo móvil y que permite visualizar venas bajo la piel para facilitar intervenciones médicas. Además, permite realizar un reconocimiento biométrico basado en los patrones vasculares de la palma de la mano gracias a algoritmos de inteligencia artificial.

“El sistema, llamado VeinGoOne, pretende analizar en tiempo real las imágenes captadas, permitiendo no solo la visualización en 2D sino también la reconstrucción 3D de la profundidad venosa mediante técnicas como estereoscopía o Time-of-Flight”, puntualiza Raúl García Martín.

Otro de los desarrollos presentados por el equipo es BrightMarker, un sistema que permite incrustar códigos invisibles en objetos 3D utilizando polímeros fluorescentes. Esta innovación permite mediante impresión lograr objetos que contienen etiquetas digitales ocultas, útiles para la trazabilidad industrial, la logística avanzada o la interacción personalizada en entornos de realidad aumentada sin alterar el aspecto del objeto.

Estos avances forman parte de una visión más ambiciosa: reemplazar los teléfonos móviles por gafas o lentillas de realidad aumentada, capaces de reconocer e interpretar el entorno mediante cámaras infrarrojas integradas, según los investigadores. “En este futuro cercano, tecnologías como Imprinto, BrightMarker y VeinGoOne permitirán a los usuarios interactuar con objetos y documentos físicos de manera digital, intuitiva y personalizada”, concluye Raúl García Martín.

Estos trabajos de investigación se han realizado gracias al trabajo conjunto de varias instituciones. Además de las citadas, figuran entre ellas el Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial, la Universidad del Sarre en Alemania y el Instituto Tecnológico de Virginia (Virginia Tech) en Estados Unidos.

