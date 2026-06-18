Científicos crearon superficies para cocina anti microbios con un método inesperado: imitaron la piel de los tiburones

Con estas nuevas técnicas, se ha encontrado una solución libre de químicos en la higiene de superficies para procesado de carne

La limpieza de superficies es uno de los mayores desafíos en la industria alimenticia, y mantenerlas sin bacterias se vuelve crucial cuando se trabaja con carnes. Para ofrecer una nueva solución, investigadores de Nueva Zelanda desarrollaron una tecnología inspirada directamente en la naturaleza.

Se trata de una técnica para texturizar superficies de metal, realizada con tecnología de punta en láser. Los científicos del Instituto de Investigación Hopkirk, junto con el Centro Investigación para la Ciencia en Seguridad Alimenticia de Nueva Zelanda y el grupo Applied Technologies, lograron imitar las propiedades antimicrobianas de la piel de tiburón a través de duplicar su textura.

Los resultados fueron publicados en Journal of Laser Applications, y demuestran una reducción significativa en la proliferación de bacterias en estas superficies. Esto representa un avance en la transición de procesos de limpieza a procesos de prevención, pues cada vez será menos necesario aplicar productos químicos para mantener las superficies libres de patógenos.

Se emplean técnicas láser para grabar patrones microscópicos en las superficies de acero inoxidable, lo que dificulta la adherencia de bacterias y, por ende, su multiplicación. De la misma manera, el metal tratado adquiere propiedades hidrofóbicas lo cual limita aún más la permanencia de microbios.

“Las superficies texturizadas con láser poseen propiedades antimicrobianas porque dificultan físicamente la adherencia, crecimiento y proliferación de bacterias. Estas texturas a micro escala y nano escala imitan superficies naturalmente antimicrobianas, como las que encontramos en las alas de cigarras y la piel de tiburón”.

Sebastiampillai Raymond, uno de los autores del estudio.

Los descubrimientos son un avance significativo en la salud alimenticia, pues además de reducir las bacterias, disminuyen el riesgo de contaminación química que está inerte en los procesos de limpieza tradicionales.

Fuente: xataka.com.mx