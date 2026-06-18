De planta invasora a esperanza contra la diabetes: investigadores manchegos transforman los carrizos y eneas en sensores electroquímicos

La lucha contra la diabetes podría dar un giro inesperado de la mano de la flora autóctona, o más bien, de sus «enemigas». Investigadores de Castilla-La Mancha han dado un paso adelante al transformar la biomasa de plantas consideradas invasoras, como los carrizos y las eneas, en prometedores sensores electroquímicos. El objetivo es facilitar el monitoreo de la glucosa en sangre.

Esta iniciativa, surgida en el corazón de la región manchega, no sólo busca ofrecer una herramienta innovadora para pacientes diabéticos, sino que también aborda de manera ingeniosa la proliferación de estas especies vegetales en el ecosistema español.

Así es como los científicos manchegos convierten plantas invasoras en sensores para detectar la diabetes

Los carrizos (Arundo donax) y las eneas (Typha latifolia) son plantas habituales en humedales y zonas ribereñas de la península ibérica. Su gran capacidad de adaptación y crecimiento rápido las convierte, sin embargo, en especies invasoras que desplazan a la flora autóctona y alteran los hábitats naturales.

El equipo de científicos manchegos ha logrado extraer componentes valiosos de la biomasa de estas plantas. Mediante procesos químicos y físicos, han conseguido obtener materiales que, una vez integrados en dispositivos electroquímicos, actúan como sensores capaces de detectar la presencia y concentración de glucosa.

Este descubrimiento se alinea con una tendencia global en investigación: la búsqueda de materiales sostenibles y de origen biológico para aplicaciones tecnológicas.

El estudio, publicado en la revista Bioresource Technology y liderado por Jorge Comendador, detalla los métodos de extracción y funcionalización de la celulosa y otros polisacáridos presentes en estas plantas, elementos clave para la conductividad y selectividad del sensor. El trabajo se enmarca en una tendencia global en investigación: la búsqueda de materiales sostenibles y de origen biológico para aplicaciones tecnológicas.

Por qué este sensor de plantas invasoras puede cambiar el control de la glucosa en diabéticos

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en España y en todo el mundo. Su correcta gestión requiere un seguimiento constante de los niveles de glucosa en sangre para prevenir complicaciones graves, como enfermedades cardiovasculares, renales o ceguera.

Los métodos actuales de monitorización, aunque eficaces, pueden resultar invasivos o costosos. La propuesta de los investigadores manchegos abre la puerta a sensores electroquímicos más accesibles y potencialmente menos molestos para el paciente. La idea es que estos sensores puedan integrarse en dispositivos portátiles o incluso desechables.

La biomasa vegetal, al ser un material abundante y económico, reduce los costes de producción. Esto podría democratizar el acceso a tecnologías de monitoreo de glucosa, especialmente en países con recursos limitados.

Además, el uso de materiales de origen vegetal contribuye a reducir la dependencia de componentes sintéticos, a menudo derivados del petróleo, lo que se traduce en un menor impacto ambiental. La sostenibilidad es, por tanto, una ventaja inherente a esta tecnología.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) destaca la importancia de la dieta y el control de la glucosa como pilares en la prevención y manejo de la diabetes. Este avance tecnológico podría complementar las recomendaciones de salud pública.

El efecto de convertir plantas invasoras en sensores médicos para la economía circular

La proliferación de plantas invasoras es un problema ecológico de primer orden en España. Estas especies pueden causar graves desequilibrios en los ecosistemas, afectando a la biodiversidad y a la calidad del agua.

La transformación de estos carrizos y eneas en sensores electroquímicos representa una solución de economía circular. En lugar de ser simplemente un residuo a gestionar, su biomasa se convierte en un recurso valioso para una aplicación de alto impacto social.

Este enfoque «verde» en la tecnología médica es una tendencia creciente. Expertos del Instituto de Ingeniería de España (IEEE) señalan la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad en el desarrollo de nuevas soluciones, un camino que los investigadores manchegos parecen liderar en este campo específico.

Fuente: okdiario.com