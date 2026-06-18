Científicos descubren el origen de una misteriosa señal de radio en la Vía Láctea

Después de décadas buscando el origen de una onda de radio científicos han encontrado respuestas que podrían cambiar el curso de lo que conocemos actualmente

Durante años, una extraña señal de radio proveniente de la Vía Láctea mantuvo intrigada a la comunidad científica.

Estas emisiones aparecían y desaparecían de forma periódica, sin encajar con ninguno de los fenómenos astronómicos conocidos.

Sin embargo, gracias a nuevas observaciones y al análisis de un peculiar sistema estelar, los investigadores finalmente lograron identificar el origen de esta misteriosa señal.

El descubrimiento no solo resuelve un enigma que llevaba décadas desconcertando a los astrónomos, sino que también abre una nueva ventana para comprender algunos de los procesos más extremos que ocurren en nuestra galaxia.

¿De dónde proviene la misteriosa señal de radio que se ha replicado durante décadas?

El hallazgo está relacionado con un objeto denominado ASKAP J1745-5051, detectado por un equipo internacional de investigadores.

Este sistema llamó la atención porque emite ráfagas de ondas de radio y rayos X de manera intermitente, encendiéndose y apagándose con una precisión sorprendente.

Tras analizarlo en detalle, los científicos descubrieron que no se trata de una sola estrella, sino de un sistema binario formado por una enana blanca y una enana roja.

Ambos cuerpos orbitan uno alrededor del otro en apenas una hora y 22 minutos, una velocidad extraordinaria incluso para estándares astronómicos.

La intensa gravedad de la enana blanca arranca constantemente material de su compañera. Este plasma es canalizado por un poderoso campo magnético que acelera partículas a velocidades cercanas a la de la luz, generando pulsos regulares de radio y rayos X.

Este mecanismo explica el origen de los llamados “transitorios de radio de período largo” (LPT), señales que durante décadas habían desconcertado a los investigadores por sus patrones irregulares de aparición y desaparición.

¿Qué significa este suceso para la ciencia?

El descubrimiento de ASKAP J1745-5051 representa un avance importante para la radioastronomía.

Hasta ahora, los científicos no tenían evidencia clara sobre qué producía estas extrañas señales periódicas que parecían desafiar las explicaciones convencionales.

La investigación demuestra que algunas de estas emisiones pueden originarse en sistemas binarios donde una enana blanca absorbe materia de una estrella compañera bajo la influencia de campos magnéticos extremadamente intensos.

Esto permite comprender mejor cómo interactúan la gravedad, el magnetismo y la materia en condiciones extremas.

Además, el hallazgo ayudará a reinterpretar observaciones realizadas durante las últimas décadas y facilitará la búsqueda de nuevos objetos similares en nuestra galaxia.

El hallazgo que podría cambiar nuestra comprensión del Universo

Más allá de resolver un misterio astronómico, este descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la evolución de los objetos compactos y los fenómenos energéticos más violentos del cosmos.

Los investigadores consideran que la combinación de radiotelescopios de última generación, observaciones en rayos X y monitoreo continuo permitirá encontrar más sistemas como ASKAP J1745-5051.

Cada nuevo hallazgo aportará información valiosa para comprender cómo nacen, evolucionan e interactúan algunas de las estrellas más extremas del Universo.

Lo que durante años pareció una señal inexplicable hoy tiene una explicación convincente: una compleja danza cósmica entre dos estrellas que, a millones de kilómetros de distancia, genera pulsos capaces de atravesar la galaxia y llegar hasta la Tierra.

Esta no es la primera vez que la NASA o la ciencia estudian las frecuencias en el espacio, pero sin duda alguna podría aportar una respuesta para otros casos conocidos.

Fuente: heraldobinario.com.mx