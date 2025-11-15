Científicos crean neurona artificial que imita las células del cerebro con materiales electrónicos

Investigadores lograron que una neurona artificial funcione como una biológica, abriendo nuevas fronteras para la inteligencia artificial

Un avance que une biología y electrónica

Científicos de la Universidad del Sur de California desarrollaron una neurona artificial capaz de reproducir el comportamiento de una célula del cerebro humano usando materiales electrónicos. El hallazgo, publicado en la revista Nature Electronics, marca un paso importante en la búsqueda de máquinas que aprendan y se adapten como los seres humanos. A diferencia de los modelos digitales, esta neurona artificial existe físicamente y está construida con componentes microscópicos que imitan los impulsos eléctricos del cerebro.

Cómo funciona la neurona artificial

El avance consiste en un dispositivo compuesto por un memristor difusivo, un transistor y una resistencia, integrados dentro de un espacio más pequeño que un transistor convencional. Este sistema, conocido como “1M-1T-1R”, logra reproducir varias funciones biológicas clave, como el disparo eléctrico cuando se alcanza un umbral, la integración con fuga y la capacidad de adaptación al estímulo repetido.

Para lograrlo, los investigadores reemplazaron el uso exclusivo de electrones por el movimiento controlado de iones de plata dentro de un material especial. Este flujo iónico genera pulsos eléctricos muy parecidos a los que ocurren entre las neuronas reales, lo que permite que el sistema aprenda, responda a señales y se autorregule de manera natural. Además, su consumo energético es mínimo, lo que lo convierte en una opción eficiente para futuros procesadores neuromórficos.

Una revolución en inteligencia artificial

Según el equipo de la USC, este tipo de neurona artificial podría convertirse en la base de una nueva generación de chips inteligentes capaces de procesar información de forma similar al cerebro.

Estos dispositivos no solo serían más rápidos, sino también mucho más eficientes energéticamente. Mientras que los chips tradicionales dependen de operaciones digitales rígidas, los sistemas neuromórficos pueden interpretar patrones, reconocer estímulos y aprender de la experiencia sin requerir grandes cantidades de energía ni datos.

Este avance acerca la posibilidad de construir máquinas que aprenden y se adaptan con la misma fluidez que una red neuronal biológica.

Aplicaciones en tecnología y medicina

La combinación de neuronas artificiales con sensores biológicos o redes neuronales de silicio podría revolucionar el desarrollo de inteligencia artificial y de tecnologías médicas avanzadas.

En un futuro cercano, estos sistemas podrían aplicarse en prótesis inteligentes, interfaces cerebro-máquina y dispositivos capaces de comunicarse directamente con el sistema nervioso humano.

Los científicos creen que esta tecnología también podría emplearse para restaurar funciones neurológicas, analizar enfermedades degenerativas o mejorar la interacción entre humanos y máquinas.

Resultados experimentales prometedores

Durante las pruebas, la neurona artificial logró reproducir procesos naturales como el aprendizaje sináptico, la respuesta a estímulos variables y la recuperación tras un impulso eléctrico.

Cada una de estas funciones se realiza dentro de un solo componente, algo que antes requería circuitos complejos con cientos de transistores.

Este avance no solo representa una gran reducción en tamaño, sino también una mejora notable en consumo energético, permitiendo construir redes con millones de neuronas artificiales dentro de un solo chip.

Desafíos técnicos por superar

Aunque los resultados son prometedores, todavía existen desafíos importantes. Los materiales empleados, como la plata, no son totalmente compatibles con las técnicas industriales de fabricación masiva.

Además, integrar millones de neuronas artificiales en un sistema funcional requiere solucionar problemas de sincronización, comunicación y estabilidad a largo plazo.

Aun así, el equipo confía en que estos obstáculos se resolverán con nuevas generaciones de materiales y procesos más estables. Su meta es crear redes de neurona artificial a gran escala que puedan operar de manera autónoma y aprender como un cerebro humano.

El futuro de las máquinas que piensan

La creación de esta neurona artificial marca un punto de inflexión en la relación entre biología y tecnología. Cada uno de estos diminutos dispositivos actúa como un puente entre el pensamiento humano y la electrónica, transformando la manera en que entendemos la inteligencia.

Para los expertos, este avance representa un primer paso hacia computadoras que no solo procesen información, sino que también razonen, se adapten y evolucionen de forma similar al cerebro. Si logra escalarse, podría cambiar por completo el diseño de los sistemas inteligentes y abrir una nueva era en la tecnología neuromórfica.

