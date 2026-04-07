Virus ‘hablan’ entre sí: investigadores de la CEU UCH descubren comunicación entre bacteriófagos

El estudio publicado en Cell revela que los virus que infectan bacterias pueden responder a señales de virus distintos, abriendo nuevas vías para terapias contra bacterias multirresistentes

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), junto al Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC) y el Imperial College London, han demostrado que los bacteriófagos, virus que infectan bacterias, pueden darse una comunicación con virus diferentes mediante el sistema arbitrium. El estudio acaba de publicarse en la revista científica Cell y contó con la participación de José R. Penadés y Nuria Quiles, del grupo MoBiLab de la CEU UCH.

Bacteriófagos capaces de comunicarse con virus distintos

El hallazgo muestra que los virus pueden responder a señales externas y coordinar su comportamiento durante la infección. Este mecanismo influye en la decisión de destruir la bacteria o permanecer latentes, siendo clave para entender la evolución de los virus y su impacto en las comunidades bacterianas.

Los investigadores explican que el sistema arbitrium permite a los virus intercambiar señales químicas para decidir colectivamente cómo infectar a las bacterias. Estas señales se acumulan en el entorno y ayudan a ajustar su comportamiento según la historia previa de infección.

Sistema arbitrium y coordinación viral

Antes se pensaba que cada virus respondía solo a señales de virus idénticos. El nuevo estudio demuestra que algunos virus reconocen señales de virus distintos, incluso asociados a diferentes bacterias, un fenómeno conocido como comunicación cruzada o crosstalk.

Alberto Marina, del IBV-CSIC, destaca: “Pensábamos que era un sistema cerrado y específico. Nuestro trabajo demuestra que pueden responder a señales de otros virus, ampliando el alcance de esta comunicación”.

Para comprobarlo, el equipo expuso distintos virus a señales químicas ajenas y observó que podían modificar su comportamiento. Experimentos posteriores en virus vivos y comunidades mixtas confirmaron que esta comunicación cruzada influye en decisiones colectivas durante la infección.

Implicaciones para nuevas terapias contra bacterias

José R. Penadés añade: “Los virus no actúan de manera aislada, sino que pueden interactuar y adaptar su comportamiento según señales presentes en su entorno”. Este hallazgo permite entender un “lenguaje” viral que podría usarse para manipular la actividad de los virus, favoreciendo estados latentes o limitando la destrucción de bacterias.

Este descubrimiento abre la puerta al desarrollo de nuevas estrategias para controlar bacterias patógenas o modular microbiomas en entornos clínicos, industriales o ambientales. El estudio, financiado por una Synergy Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), refuerza la comprensión de la comunicación viral y su papel en la organización de ecosistemas microbianos.

Fuente: valencianews.es