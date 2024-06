Usar cannabis en perros y gatos: las dudas que todavía no resuelve la ciencia

Esta práctica, que se ha popularizado en los últimos años, todavía está rodeada de dudas que no ha resuelto la ciencia. Además, no hay una regulación clara sobre las empresas que producen los suplementos y alimentos con CBD

Un terrier de Norwich de 13 años, que antes cojeaba y tenía poca flexibilidad, vuelve a disfrutar de los paseos. Un poodle toy con epilepsia, finalmente aliviado de sus ataques. En reportes de casos, estos y otros perros vieron aliviadas sus dolencias con CBD —cannabidiol— tras haber obtenido escasos resultados con los tratamientos convencionales.

Cada vez hay más pruebas de que el CBD, un ingrediente no psicoactivo del cannabis, es potencialmente eficaz para tratar diversos males de las mascotas, desde el dolor y la picazón, hasta las convulsiones, afirma Chie Mogi, veterinario jefe de la Sociedad de Investigación sobre el CBD Animal de Japón, que ha reportado estos casos en publicaciones veterinarias.

Los informes positivos se extienden también a ensayos más rigurosos con placebos. “Para mí fue emocionante porque, sinceramente, me preocupaba que, a pesar de la publicidad, no mostrara diferencias cuando se estudiara de forma más objetiva”, afirma la neuróloga veterinaria Stephanie McGrath, de la Universidad Estatal de Colorado, coautora de una revisión sobre el CBD para perros y gatos en el Annual Review of Animal Biosciences de 2023.

Aunque las pruebas de su eficacia siguen siendo contradictorias, y los dueños de mascotas y los investigadores deben lidiar con ingredientes inconsistentes, muchos científicos tienen la esperanza de que el CBD pueda ampliar las opciones terapéuticas para los pacientes peludos.

El auge del CBD surge tras la relajación de la normativa sobre el cannabis en la última década, que abrió la puerta tanto a la industria del cannabis como a la investigación. En 2018, la Ley Agrícola de Estados Unidos legalizó el cáñamo que contenía un 0,3 % o menos de THC (tetrahidrocannabinol, el cannabinoide principalmente responsable del subidón de la marihuana). Las empresas ya podían vender productos bajo esa directriz, incluidos los suplementos que contienen CBD. Desde entonces, han proliferado los productos de cáñamo para mascotas, y se espera que el mercado mundial alcance los 3.050 millones de dólares en 2025.

Aunque el CBD no produce euforia, interactúa con numerosos receptores cerebrales, lo que justifica sus efectos terapéuticos. Además, el CBD se procesa más lentamente en perros y gatos que en las personas, por lo que sus efectos son más duraderos, afirma Joseph Wakshlag, veterinario de la Universidad de Cornell y director médico de ElleVet Sciences, una empresa de CBD para mascotas. Las encuestas sugieren que muchos propietarios han probado tratar a sus mascotas con CBD, sobre todo para problemas relacionados con el dolor, el sueño, la ansiedad y las convulsiones.

En Estados Unidos, solo unos pocos estados han aprobado leyes que permiten explícitamente a los veterinarios recomendar productos de CBD, dejando la prescripción de productos de cáñamo en un área legal gris en otras partes del país. Y muchos veterinarios siguen siendo escépticos. Recientemente, sin embargo, la investigación ha demostrado beneficios para condiciones específicas.

Dos ensayos clínicos de 12 semanas, con un total de 30 perros, encontraron que el CBD aliviaba los síntomas de la epilepsia, supliendo las carencias en los casos en que otros fármacos no habían ayudado adecuadamente. En ambos ensayos, se administró CBD dos veces al día a perros que ya tomaban medicación anticonvulsiva: en un estudio, 2 miligramos por kilogramo de peso corporal, y en el otro, 2,5 miligramos. En comparación con los tratamientos placebo, en los que los perros solo recibían la medicación habitual, los perros tratados con CBD experimentaron, en promedio, un 30 % menos de convulsiones a lo largo del ensayo.

Algunos perros y gatos tienen mucha picazón, aparentemente alérgicos al mundo entero, y a veces ni siquiera las dietas y medicamentos veterinarios tienen mucho efecto. En un estudio realizado en 2021, se administró a 24 perros de refugio hasta 4,5 miligramos (por kilo de peso corporal) de CBD al día durante tres semanas. Los canes llevaban monitores de actividad en sus collares que registraban cuánto tiempo pasaban caminando, corriendo, sacudiendo la cabeza, rascándose y descansando. El estudio reveló que los perros a los que se les administró CBD se rascaban hasta un 50 % menos, aunque algunos de los resultados no alcanzaron significación estadística.

Otro estudio documentó la reducción del enrojecimiento de la piel y la pérdida de pelo en ocho perros con dermatitis atópica, o irritación crónica de la piel. Otras investigaciones sugieren que los cannabinoides pueden proteger contra las respuestas inflamatorias de la piel —y, por tanto, contra el picor—.

Algunos estudios han informado de beneficios para perros artríticos, aunque los resultados son dispares. En un trabajo, 16 perros con osteoartritis recibieron aceite de CBD dos veces al día durante cuatro semanas. A las dos y a las cuatro semanas, los dueños respondieron a encuestas sobre el dolor y los niveles de actividad de sus perros. En comparación con el tratamiento con placebo, los propietarios declararon una mayor disminución del dolor de sus mascotas, junto con un aumento de su actividad, mientras tomaban CBD. En una de las mediciones, una escala de valoración subjetiva con una puntuación máxima de 40, las puntuaciones de dolor bajaron de un promedio de 21 a un promedio de 14. “Perros que vuelven a saltar dentro del automóvil… suben las escaleras, saltan en la cama… todas estas cosas son las que notan los dueños”, afirma Wakshlag, coautor del trabajo.

Pero otro estudio sobre el dolor no detectó ninguna mejora de la artritis en 23 perros tratados con CBD. En este caso, los investigadores se basaron en evaluaciones veterinarias de la movilidad, que incluían hacer caminar a los perros sobre un dispositivo similar a una cinta de correr que medía la fuerza de sus patas —lo que permitía detectar diferencias sutiles en la marcha, como si cojeaban menos—.

Las pruebas sobre la eficacia del CBD para calmar a las mascotas también han arrojado resultados dispares. En un estudio realizado en 2020, en el que 16 perros escucharon una pista de audio con fuegos artificiales, el CBD no mostró ningún efecto sobre los signos de estrés, como los niveles de cortisol en sangre y el movimiento de la cola. Pero en un estudio más reciente, los perros que tomaban CBD mostraron menos signos de estrés en los viajes en auto, como una disminución del cortisol y una menor frecuencia de lamerse los labios y llanto.

Los resultados contradictorios no significan necesariamente que el CBD sea ineficaz. Para empezar, todos los métodos y protocolos de medición tienen limitaciones, afirma Pernille Holst, oncóloga veterinaria de la Universidad de Copenhague. Las dosis utilizadas en los estudios también varían mucho: en el estudio del viaje en auto, por ejemplo, los perros recibieron dosis casi tres veces superiores a las del estudio del ruido de los fuegos artificiales.

Incluso la química del producto de cáñamo utilizado puede marcar la diferencia, afirma Wakshlag. Los extractos de cáñamo de espectro completo que contienen cannabinoides en formas ácidas pueden actuar de forma diferente a los aislados de CBD.

Más investigaciones podrían despejar estas incógnitas y ayudar a completar el panorama del CBD para los gatos, para los que la investigación es especialmente escasa. Pero los ensayos clínicos a gran escala no son baratos, y las empresas de CBD para mascotas no tienen los mismos recursos que las farmacéuticas para humanos, afirma el investigador en ciencia animal David Harmon, de la Universidad de Kentucky, coautor del estudio sobre el ruido de los fuegos artificiales. “No hay un conglomerado con gran capital para lograr estas cosas”, afirma.

Para complicarle aún más las cosas a los dueños de mascotas, las empresas de cannabis para mascotas tienen poca supervisión y a veces producen productos dudosos. En un estudio de 29 productos de cáñamo, más de la mitad estaban fuera del rango anunciado de CBD en un 10 % o más. En cuatro productos, los investigadores detectaron contaminación por metales pesados. “Desearía que hubiera más supervisión y regulación para garantizar que las etiquetas coinciden con el producto, pero actualmente no es así”, afirma McGrath.

Una buena apuesta para los dueños de mascotas es comprar a empresas que participan en programas voluntarios como el Consejo Nacional de Suplementos para Animales, dice Wakshlag.

Kris Paige, técnica veterinaria jubilada, inscribió a su perro Purdy en un ensayo clínico de la Universidad Estatal de Colorado para el tratamiento con CBD después de que el pastor de Anatolia empezara a tener convulsiones de gran mal cada tres semanas aproximadamente. Durante los seis meses que duró el ensayo, Paige observó que la frecuencia de las convulsiones de Purdy disminuía —aunque no tanto como esperaba— a un promedio de una cada cuatro semanas. Hoy en día, ya no le da a Purdy aceite de cáñamo a diario, sino solo después de una convulsión, lo que parece disminuir la confusión y la ansiedad del perro.

Paige se alegra de que Purdy participara en la investigación. “Aunque los resultados no fueron los que esperábamos, aportó más conocimientos”, dice.

Artículo traducido por Debbie Ponchner y publicado originalmente en Knowable.

Fuente: elespectador.com