Una ictiosaurio estaba preñada de gemelos cuando murió

Una tomografía computarizada de un antiguo reptil marino que fue enterrado mientras estaba preñada reveló una gran sorpresa: había dos fetos dentro de sus restos fosilizados.

«¡Gemelos! Tiene otro bebé», dijo Judith Pardo-Pérez, paleontóloga de la Universidad de Magallanes (Chile), quien descubrió el fósil en 2009, y agregó que planea publicar más detalles de este descubrimiento en un próximo artículo de investigación.

Hace dieciséis años, investigadores que trabajaban en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile, encontraron oro paleontológico al desenterrar los restos fosilizados de una ictiosaurio preñada, un depredador parecido a un delfín que patrulló los mares durante la mayor parte de la era Mesozoica (hace 252 a 66 millones de años).

El ictiosaurio fue preservado con exquisito detalle, e incluía el esqueleto de aproximadamente 15 centímetros de largo de un feto nonato, informaron inicialmente los investigadores.

El fósil fue descubierto por primera vez en 2009 cuando Pardo-Pérez trabajaba como estudiante de doctorado. Cuando regresó al sitio un año después, notó huesos inusuales entre las costillas del fósil principal, lo que indicaba la presencia de un feto, pero no fue hasta 2022 que la ictiosaurio preñada, apodada Fiona, fue excavado por completo.

Ahora, Pardo-Pérez y sus colegas han realizado un análisis completo del fósil.

Se estima que el ictiosaurio, que vivió hace aproximadamente 131 millones de años, medía alrededor de 3,5 metros de largo. Su notable conservación se atribuye al rápido enterramiento del cadáver en sedimentos, sumado a la falta de carroñeros, probablemente debido a los bajos niveles de oxígeno en el fondo marino, según el estudio. Los investigadores lo identificaron como Myobradypterygius hauthali, una especie previamente conocida a partir de otros restos fragmentarios.

Este hallazgo representa el tercer caso de una ictiosaurio preñada del período Cretácico (hace 145 a 66 millones de años), aunque también se han encontrado ictiosaurios preñadas que datan de los períodos Jurásico y Triásico. Las vértebras del feto, de aproximadamente 1,5 cm (0,6 pulgadas) de altura, son sorprendentemente grandes en comparación con los 3,5 metros (11,5 pies) de longitud de Fiona. Los investigadores creen que M. hauthali podría haber dado a luz crías relativamente grandes.

Aunque algunos ictiosaurios anteriores expulsaban a sus crías con la cabeza primero, los restos de Fiona sugieren lo contrario. La orientación del feto dentro de Fiona sugiere que, al igual que muchos ictiosaurios evolutivamente avanzados, M. hauthali expulsó a sus crías primero con la cola, una adaptación que también se observa en los delfines y las ballenas actuales.

Los investigadores también descubrieron la última comida de Fiona: restos de pequeños peces. Este es un vistazo poco común a los hábitos alimenticios de los ictiosaurios del Cretácico, ya que es poco común la evidencia directa de sus comidas.

Pardo-Pérez continúa analizando la ictiosaurio preñada y realizó una tomografía computarizada del fósil, lo que le permitió observar todo el esqueleto con mayor detalle. Fue entonces cuando descubrió que la ictiosaurio estaba embarazada de gemelos, y en el futuro planea publicar un nuevo estudio sobre estos hallazgos.

Los hallazgos del fósil se publicaron el 25 de febrero en la revista Journal of Vertebrate Paleontology: The first gravid ichthyosaur from the Hauterivian (Early Cretaceous): a complete Myobradypterygius hauthali von Huene, 1927 excavated from the border of the Tyndall Glacier, Torres del Paine National Park, southernmost Chile.

Fuente: vistaalmar.es