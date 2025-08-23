Un diente de vaca hallado en Stonehenge ayuda a descifrar los misterios de su construcción

El ánalisis de un diente de vaca, encontrado en la entrada sur de Stonehenge y que data de los inicios del monumento, entre el 2.995 y el 2.900 antes de Cristo, ha ayudado a descifrar los misterios de su construcción, según informa el British Geological Survey (BGS, por sus siglas en inglés), responsable de la investigación.

En concreto, los investigadores han descubierto la existencia de un vínculo entre Stonehenge y dos canteras de Gales, en Reino Unido, que se consideran podrían ser el origen de las «legendarias» piedras azules de Stonehenge, como ya avanzaron arqueólogos y geólogos en la década de 2010 y han confirmado los estudios publicado en agosto de 2025.

El BGS recuerda que en el año 1924, unos arqueólogos descubrieron una mandíbula de vaca «cuidadosamente» colocada junto a la entrada sur de Stonehenge y la dataron en la época del construcción del monumento.

Ahora, investigadores del BGS, de la Universidad de Cardiff y del University College de Londres (UCL) han usado el análisis isotópico del tercer molar de la vaca para descubrir cuál era su dieta, entorno y movimientos.

En concreto, han cortado el tercer molar de la vaca, que registra señales químicas del segundo año de vida del animal, en nueve secciones horizontales. Tras ello, pudieron medir los isótopos de carbono, oxígeno, estroncio y plomo, ya que cada uno ofrece pistas sobre la dieta, el entorno y el movimiento de la vaca.

Así, los isótopos de oxígeno revelaron que el diente capturó unos seis meses de crecimiento, de invierno a verano, mientras que los isótopos de carbono mostraron que la dieta del animal cambiaba con las estaciones: forraje de bosque en invierno y pastos abiertos en verano. Además, los isótopos de estroncio indicaron que las fuentes de alimento estacionales provenían de diferentes zonas geológicas, lo que sugiere que la vaca se desplazaba estacionalmente o que el forraje de invierno era importado.

Por otra parte, los isótopos de plomo revelaron picos de composición desde finales del invierno hasta la primavera, lo que apunta a una fuente de plomo más antigua que el plomo presente en el resto del diente. Además, la composición sugiere que la vaca procede de una zona con rocas paleozoicas, como las areniscas azuladas de Gales, antes de trasladarse a Stonehenge.

Como destaca el BGS, es la primera vez que científicos han hallado una evidencia que vincula restos de ganado de Stonehenge con Gales, lo que refuerza la teoría de que se utilizaron vacas en el transporte de las enormes rocas a través del país.

La investigadora honoraria asociada de BGS, Jane Evans, ha manifestado que el estudio «ha revelado detalles sin precedentes de seis meses de la vida de una vaca y ha proporcionado la primera evidencia del movimiento de ganado desde Gales, además de documentar cambios en la dieta y eventos vitales que ocurrieron hace unos 5.000 años».

Además de este descubrimiento, los investigadores concluyeron que la «inusual» señal de plomo no podía explicarse solo por la contaminación local o el movimiento y podía deberse a que el plomo almacenado en los huesos de la vaca se hubiera removilizado durante el estrés de la gestación, por lo que es probable que el animal fuera una hembra.

Para el profesor de Prehistoria Británica del University College de Londres, Michael Parker Pearson, «esta es una prueba más fascinante aún del vínculo de Stonehenge con el suroeste de Gales, de donde provienen sus piedras azules». «Plantea la tentadora posibilidad de que el ganado ayudara a transportarlas», ha destacado.

