‘Un bolillo pal susto’. Esto dice la ciencia sobre uno de los mitos más famosos en México

«2026 sorpréndeme» y tiembla el segundo día del año. La segunda mañana del 2026 comenzó con un sismo con magnitud de 6.5 con epicentro a 15 km de San Marcos, Guerrero. Si si vives en algunas zonas entre la Ciudad de México y Guerrero, sabrás que el sismo se sintió bastante fuerte.

Pero lo interesante viene después, una vez que confirmamos que los daños fueron menores y los heridos mucho menos, ¿cómo seguimos con nuestra vida después de esto? Pues en México tenemos un ritual milenario que es impecable para casi cualquier situación «comer un bolillo para el susto». Pero, ¿realmente funciona?

La ciencia detrás del bolillo para el susto

Para entender bien de dónde viene este mito, debemos entenderlo por partes. Primero que nada, el susto, que de acuerdo con la National Library Of Medicine, es una “explicación cultural de la angustia” entre latinos. El mismo estudio revela que existen sustos de tres tipos: el primero relacionado con la depresión, otro relacionado con el trastorno somático y el último relacionado con el trastorno de estrés postraumático.

Además, a este fenómeno se le describe como un desequilibrio causado por una experiencia traumática o de pánico. O bien, un estado de angustia, inquietud, dificultades para dormir, llanto, dolor de cabeza o sensación de dolor en un órgano por un «evento canónico», para decirlo en sencillas palabras.

Mientras que la doctora Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera, Profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirma que esta reacción de nuestro cuerpo ante un sobresalto. Esto a nivel cerebral estimula la hipófisis y la glándula suprarrenal, que libera dos hormonas: noradrenalina y adrenalina, responsables de que el corazón y la respiración se agiten. Básicamente, es una pieza de dómino que tira la siguiente, y después hay otra, y otra, y otra.

Es aquí donde tenemos el siguiente dicho «reaccion con el estómago» o «reacción gastrointestinal a los problemas», cosa que también tiene sustento científico. En realidad, y de acuerdo con la empresa especializada en psicología, unobravo, se le conoce como angustia estomacal y es una afección que se caracteriza por síntomas gastrointestinales que aparecen o se intensifican en determinados momentos o situaciones como el experimentar ansiedad o estrés. Algunos especialistas, como el Colegio MICOF, aseguran que sucede por la estrecha relación entre el cerebro, la mente y el sistema digestivo.

Entonces, una vez que ya pasamos por el evento canónico, bajamos nuestro nivel de adrenalina, es probable que la angustia estomacal aparezca. Para muchos es un sentimiento de vacío, que puede causar náuseas y otros malestares, pero que algunos doctores lo asocian como un dolor de acidez.

Cuando la acidez aparece, el pan es un buen antídoto para solucionarlo. De acuerdo con la misma académica de la UNAM y Wildgrain, los alimentos con granos son útiles para absorber la acidez estomacal debido a que es rico en fibra y esto ayuda a absorber la acidez estomacal.

Lo mejor de todo es que en el bolillo encontramos un pan que no tiene altos niveles de azúcar, tiene una buena cantidad de carbohidratos y al tener una corteza dura, hace que al masticar nos distraigamos del susto. Además, es económico.

A pesar de estas afirmaciones, hay estudios más profundos en otras partes del mundo en el que se relaciona el consumo de pan con los malestares estomacales. Por ejemplo, el que realizó la University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Romania (USAMVCN).

Dicho estudio encontró que no hay evidencia clínica suficiente para determinar cómo el pan ayuda en el control de la acidez estomacal, pero hay evidencia de que la masa puede alterar positivamente el índice glucémico o mejorar el control de la glucosa, aunque en muy pocos niveles.

Además, tanto Wildgrain como la USAMVCN, encontraron estos beneficios con un tipo de pan en particular: el de masa madre. Este tipo de pan no es más que un fermento compuesto por harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura añadida, sino que es la propia harina, en la que hay contenidas un sinfín de levaduras y bacterias, la que provoca la fermentación de la masa de manera espontánea, de acuerdo con Natural Bakery. Se podría decir que es un pan más sano, más difícil de preparar y, en consecuencia, suele ser más caro.

Esto es importante porque el estudio de la USAMVCN concluyó que se necesitan más ensayos controlados en humanos para demostrar beneficios del pan de masa madre claros antes de hacer afirmaciones de salud justificadas. Entonces, si el pan «más saludable», tiene este sesgo, por consiguiente, nuestro amado bolillo, no tiene mejor suerte.

Es cierto o no el mito del bolillo para el susto

Con base en los pocos estudios que tenemos ahora mismo de la relación del pan, con las alteraciones gastrointestinales después de un evento traumático, podemos concluir que no. Científicamente, no hay relación positiva entre el bolillo y un posible beneficio contra el susto. Ni del bolillo y menos de algún otro pan o alimento de este tipo.

Sin embargo, debido a que en México se ha convertido en un mito poblacional que ha pasado de generación en generación, es posible que se trate de un efecto placebo. Es decir, el fenómeno por el cual un sujeto que recibe un control inactivo experimenta una mejora en su condición, que se atribuye principalmente a las expectativas personales, más que a un mecanismo biológico u otros propuestos relacionados con el tratamiento en sí, de acuerdo con Science Direct.

Por lo que no, un bolillo no ayuda a los síntomas posteriores al susto y mucho menos «lo curan». Pero si estás en una situación de tensión y alguien te invita este pan para mejorar tu condición de nerviosismo, es posible que el efecto placebo sea el que realmente te tranquilice.

