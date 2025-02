Un animal pasó 46 mil años congelado, se mantuvo con vida y podría revelar misterios genéticos sin resolver

Un grupo de investigadores publicó el estudio en una revista, que impactó al mundo de la ciencia

Un grupo de investigadores realizó un hallazgo sorprendente en Siberia: encontraron un animal que había permanecido congelado durante 46.000 años y descubrieron que aún estaba vivo.

Científicos del Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia en Alemania publicaron un artículo en la revista PLOS Genetics en el que dieron a conocer la noticia. Los investigadores afirmaron que habían logrado revivir a un pequeño gusano de 46.000 años, época en la que todavía existían los neandertales.

Se trata de una especie desconocida de nematodo, que tiene una esperanza de vida de uno a dos meses. Sin embargo y por misterios que todavía no fueron resueltos, logró sobrevivir durante miles de años después de entrar en un estado de “criptobiosis”, en el que el animal no come y carece de metabolismo.

Philipp Schiffer, científico y líder del grupo de investigación, aseguró que la parte más sorprendente es cómo el gusano aguantó tanto tiempo en ese estado. “Nadie había pensado que este proceso podría durar milenios, 40,000 años, o incluso más. Es asombroso que la vida pueda comenzar de nuevo después de tanto tiempo, en el estado entre la vida y la muerte”, comentó.

Además, explicó que fue encontrado a 40 metros de profundidad del permafrost siberiano, dentro de una madriguera. La muestra fue llevada a laboratorio, en donde el gusano se descongeló y tuvo crías.

Para determinar la edad del ser vivo, al cual bautizaron como Panagrolaimus kolymaensis, usaron la datación por radiocarbono, que reveló que el suelo de la muestra que llevaron tenía una antigüedad de 46.000 años.

Aunque el descubrimiento fue hace cinco años y el gusano ya está muerto, los investigadores aún estudian a esta especie para descubrir más sobre la criptobiosis.

