¿Tu perro hace pozos en el patio? Esto dice la ciencia sobre su comportamiento

Heredado de sus antepasados, el instinto de cavar se activa cuando nuestra mascota tiene estrés, aburrimiento, falta de estímulos o exceso de energía

Si alguna vez llegaste a tu patio y encontraste pequeños o grandes pozos hecho por tu perro, quédate tranquilo que a muchos dueños les pasa. Aunque resulta frustrante, este comportamiento animal tiene una explicación clara y científica.

Los caninos, como cualquier otro ser vivo, buscan maneras de liberar energía, procesar estímulos o expresar distintos instintos; y, en ese escenario, cavar en la tierra es una las mejores maneras para hacerlo.

En este sentido, lejos de ser un acto de desobediencia, los agujeros pueden reflejar estrés, ansiedad, aburrimiento o incluso la necesidad de explorar y sentirse seguros en su entorno. A continuación, conocé todos los detalles.

¿Por qué tu perro hace pozos?

Cavar es un comportamiento natural para los perros que, según los especialistas veterinarios del sitio oficial de Purina, surge como una forma de liberar energía acumulada y gestionar emociones difíciles como el estrés.

Los expertos coinciden en que este deseo, heredado de sus antepasados, se activa cuando los animales no encuentran suficientes estímulos diarios. Así que, para ellos, el jardín es un terreno abierto donde pueden explorar y, de cierta forma, canalizar su malestar o aburrimiento.

De acuerdo al sitio web, existen múltiples razones: la falta de ejercicio, la ausencia de estimulación mental, cambios en la rutina o un escenario que no les brinda la seguridad suficiente. Además, el instinto de caza y la búsqueda de refugio, sombra o incluso protección ante otros animales o insectos, pueden motivar que el canino elijar hacer agujeros en ciertas zonas del patio.

Para intentar reducirlo, recomiendan, en primer lugar, identificar y eliminar las fuentes de ansiedad de nuestra mascota. Luego, garantizar que realice suficiente actividad física en el día, adaptada a su raza y nivel de energía. A eso se le suma el entretenimiento (juegos y juguetes interactivos), una gran clave para liberar tensión.

Fuente: ambito.com