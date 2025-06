¿Tienes un perrhijo? Descubre lo que provoca acariciar a tu perro y emociones que genera vivir con él, según la psicología

De acuerdo con una psicóloga el vínculo con tu mascota puede liberar oxitocina. Revisa aquí qué otros beneficios provoca

Una buena noticia tenemos para aquellos que aman a sus perrhijos, pues según estudios psicológicos, sí hay beneficios para ti si tienes un peludo, ya que la constante actividad de acariciarlos, cuidarlos, entre otras cosas, puede provocar emociones positivas.

De acuerdo con la psicóloga, Ximena García, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sí hay una vinculación desde la psicología cognitiva, pero no precisamente porque las personas o dueños acaricien constantemente a un canino.

“Sí hay un vínculo, pero no directamente tiene que ver con que lo estés constantemente acariciando o que las personas que lo hacen, son más felices, sino que hablamos de vínculos e interacciones humano-perro”, explicó la especialista.

Es decir, sí hay una explicación respecto al estudio de la psicología, de cómo las interacciones con animales pueden llegar a modificar la conexión de redes emocionales y cognitivas en el cerebro humano, según el estudio “Cognitive mechanisms and neurological foundations of companion animals”, publicado por la revista “Frontiers in Psychology” en 2024.

Las investigaciones muestran que este vínculo con tu perrito, sí favorecerá o repercutirá en los humanos, ya que libera oxitocina, que es una hormona que rige el comportamiento social y la formación de vínculos emocionales, pero además tiene otros beneficios.

¿Cuáles son los beneficios que me genera vivir con mi perro?

Reducirá el cortisol

Recuerda que el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que se encuentra sobre los riñones, mejor conocida como la «hormona del estrés”, ya que justamente se libera en respuesta a situaciones de estrés, tanto físicas como emocionales.

Producción de endorfinas

Es un proceso natural del cuerpo que sirve para generar y liberar sustancias químicas, además de que actúan como analgésicos y moduladores del estado de ánimo. Suelen liberarse para bloquear situaciones de dolor y promueven una sensación de bienestar.

Serotonina

También es una hormona que se produce en el cerebro y en el intestino. Se libera como respuesta a diversas situaciones y estímulos.

Ximena explicó que según estudios de neuroimagen, se ha comprobado que esta conducta de acariciar a un perro activa ciertas zonas de la corteza frontal del cerebro, que se vinculan con procesos cognitivos como atención, procesamientos sociales y emocionales, entre otros, que en conjunto permitirán potencializar el fortalecimiento de emociones positivas como la alegría o la calma.

“Todo esto de manera conjunta favorecerá y se experimentará la calma, regulación emocional y el ánimo positivo como lo es la felicidad”, dijo.

Incluso, según estudios, también se ha confirmado que los llamados animales de compañía ayudan en la salud psicológica humana, pues se ha demostrado que los animales de compañía contribuyen positivamente de diversas maneras, incluyendo la reducción de la depresión, la ansiedad, el estrés y el fomento de emociones positivas en los seres humanos.

Investigaciones recientes han revelado cambios significativos en los niveles de actividad de las áreas corticales relacionadas con las emociones humanas (como la corteza frontal y la amígdala) y la secreción de neurotransmisores (p. ej., oxitocina, cortisol) debido a la interacción con animales de compañía.

Fuente: milenio.com