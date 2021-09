SpaceX lanzará sus primeros civiles al espacio el miércoles 15

La tripulación de la misión Inspiration4 completó un intenso programa de entrenamiento de cuatro meses con SpaceX

SpaceX está a punto de intentar una nueva primicia: poner en órbita una nave espacial llena de personas que no son astronautas profesionales.

La tripulación de cuatro personas está conformada por un multimillonario, una asistente médico, un ingeniero y una científica. El miércoles, si el clima lo permite, subirán a bordo de una nave espacial Crew Dragon encima de un cohete Falcon 9 y luego volarán hacia el espacio. Están programados para orbitar la Tierra durante tres días, disfrutando de las vistas y recopilando datos para la investigación científica, luego caerán en picada a través de la atmósfera y se lanzarán en paracaídas a un aterrizaje seguro. Ellos llaman a su misión Inspiration4.

El multimillonario Jared Isaacman contrató el vuelo de SpaceX y está al mando de la nave espacial Crew Dragon. Le dio los otros tres asientos a Hayley Arceneaux, quien sobrevivió al cáncer de huesos cuando era niña y ahora trabaja en el St. Jude Children’s Research Hospital; Chris Sembroski, un veterano de la Fuerza Aérea que trabaja para Lockheed Martin; y a la doctora Sian Proctor, una geocientífica que se desempeña como astronauta analógico en simulaciones de misiones a Marte a largo plazo.

La tripulación no está simplemente subiendo a la nave espacial como tú o yo podríamos abordar un avión. Han pasado los últimos cuatro meses entrenando, estudiando manuales, llevando sus cuerpos a nuevos límites y practicando para los peores escenarios. Completaron el entrenamiento, que se basa en gran medida en el programa de la NASA, esta semana.

Aunque Isaacman ha pasado miles de horas volando jets y exaviones militares, le dijo a Insider que el entrenamiento de astronautas fue «más intenso» de lo que esperaba.

«Definitivamente lo subestimé hasta cierto punto», dijo.

Cuando los multimillonarios Jeff Bezos y Richard Branson tomaron cada uno sus propios viajes en cohete —vuelos que rozaron el borde del espacio pero no entraron en órbita— ninguno de los dos reveló los detalles de su entrenamiento. Pero el equipo de Inspiration4 ha estado compartiendo sus preparativos públicamente, ofreciendo una idea de lo que se necesita para preparar a los aficionados para los vuelos espaciales.

Esto es lo que han revelado.

Paso uno: conoce tu cohete y míralo lanzarse

Una vez que se reunió la tripulación de Inspiration4, una de las primeras cosas que hicieron juntos fue ver a SpaceX lanzar su tercer grupo de astronautas profesionales hacia la Estación Espacial Internacional.

Arceneaux nunca antes había visto el lanzamiento de un cohete.

«Pensé que iba a tener ansiedad antes del lanzamiento, pero en realidad fue muy sereno», le dijo a la reportera de Axios Miriam Kramer para el podcast «How It Happened».

Los futuros viajeros espaciales utilizaron una centrífuga para simular la sensación de lanzamiento

Una centrífuga gira muy rápido, lo suficiente para crear una fuerza centrífuga que empuja las cosas hacia afuera, al igual que una máquina giratoria para ensaladas o una atracción de carnaval giratoria que te presiona contra una pared. Esa fuerza imita la sensación de lanzamiento, cuando el tirón de la gravedad en tu cuerpo se siente tres veces mayor que su fuerza normal. Muchos astronautas y pilotos usan centrifugadoras en su entrenamiento.

Isaacman llevó a sus compañeros de equipo al monte Rainier

El Monte Rainier de Washington es un volcán activo de 4,392 metros cubierto de glaciares, con un clima extremo y peligrosas grietas. La cumbre requiere piolets y crampones. Entonces Isaacman decidió que sería el lugar perfecto para romper el hielo con sus nuevos compañeros de tripulación. Subieron la montaña juntos a principios de mayo.

«Construyeron algo de fortaleza mental. Se sintieron cómodos estando incómodos, lo cual es bastante importante», dijo Isaacman. «La comida es mala en la montaña. Las temperaturas pueden ser malas en la montaña. Bueno, eso no es diferente a Dragon. No podemos subir y bajar el termostato… Y puedo decirles que la comida no es buena en el espacio, al menos lo que hemos probado hasta ahora».

Después de acampar, llegó el momento de ir a los libros

Después de Mount Rainier, la tripulación voló a la sede de SpaceX en Hawthorne, California para comenzar a entrenar en serio.

«Todos los días eran más o menos un día de 12 horas, y luego estás volviendo a la habitación del hotel y solo estás estudiando. Esa fue la parte académica intensa de la capacitación», dijo Isaacman.

Tuvieron que aprender sobre las partes del cohete Falcon 9 y la nave espacial Crew Dragon, cómo funciona todo y qué puede salir mal.

«Tenemos como 3,000 páginas en 100 manuales diferentes. Fue mucho. No creo que ninguno de nosotros realmente predijera eso», dijo Isaacman.

Luego, la tripulación practicó volar la nave Crew Dragon en simulaciones

Dentro de un modelo de Crew Dragon simulado, los pasajeros del Inspiration4 practicaron el procedimiento para los lanzamientos y aterrizajes. Una vez que se acostumbraron a cómo se supone que funcionan las cosas cuando todo va bien, los entrenadores comenzaron a agregar problemas y fallas de la nave espacial a la simulación.

Algunos de estos ejercicios involucraron a los cuatro miembros de la tripulación, pero algunos fueron solo para Isaacman y Proctor, el comandante y piloto de la misión. Finalmente, estaban haciendo simulaciones completas con el control de la misión y un director de lanzamiento.

A principios de agosto, la tripulación hizo una agotadora simulación de 30 horas

Isaacman, Proctor, Arceneaux y Sembroski se pusieron sus trajes espaciales, se subieron al modelo de simulación del Crew Dragon y se sellaron dentro para la prueba de 30 horas. Nadie sabía lo que se avecinaba, ni siquiera los controladores de la misión. Un supervisor de simulación lo había preprogramado todo.

Practicaron un lanzamiento regular, con retraso por clima incluido. Comieron y durmieron. Pero cuando su misión simulada comenzó a volver a entrar en la atmósfera y volver a la Tierra, se desató el infierno.

El podcast de Axios relata lo sucedido. En la simulación, cuando el Crew Dragon se introdujo en la atmósfera de la Tierra, fallaron tres computadoras. La tripulación perdió contacto con el control de la misión. Entonces los paracaídas de la cápsula no se desplegarían.

«Ahora estás ciego, no puedes hablar y no hay forma de que aparezcan las rampas. Tampoco hay forma de que Dragon se estabilice durante una reentrada esencialmente hipersónica», le dijo Isaacman a Kramer.

Cuando se orientaron, la tripulación se dio cuenta de que la simulación estaba enviando su hipotética cápsula a un continente de distancia de su lugar de aterrizaje previsto.

«Se sintió muy real. Estás viviendo en él durante 30 horas. Los últimos 45 minutos, estábamos conscientes de nosotros en la cápsula, y de ellos en el suelo, de que existe la posibilidad de que esta no sea una situación en la que se pueda sobrevivir», Le dijo Isaacman a Kramer.

Al final, aterrizaron de manera segura, pero el podcast no especificó cómo lo logró la tripulación.

El entrenamiento también incluyó divertidos vuelos parabólicos para simular la microgravedad

En un vuelo parabólico, un avión vuela en arcos hacia arriba y hacia abajo, creando hasta 30 segundos de ingravidez en la cima del arco. Algunas personas llaman a los aviones «cometas de vómito».

El equipo probó sus cuerpos en una cámara a gran altitud

Es raro, pero a veces las cabinas de las naves espaciales se despresurizan, como la cabina de un avión. Las naves espaciales suelen tener máscaras de oxígeno a bordo en caso de que esto suceda. Pero aún es útil saber cómo reaccionará su cuerpo antes de ponerse la máscara. Estar familiarizado con los síntomas de la privación de oxígeno también puede alertar a los miembros de la tripulación sobre una fuga en la cabina si los sistemas de la nave espacial no la detectan primero.

Para experimentar esos síntomas de primera mano, bajo supervisión, la tripulación se trasladó a una cámara de altitud que los expuso a un entorno con poco oxígeno.

«Proporcionó una gran comprensión de cada uno de nuestros diversos síntomas», dijo Arceneaux, según un tuit de la cuenta de la misión.

Aprendieron a extraer sangre y a tomar muestras de piel

Dado que los científicos quieren más información sobre cómo los vuelos espaciales afectan el cuerpo, la tripulación de Inspiration4 se ofreció a recopilar datos biológicos para la NASA. Además de tomar muestras de sangre y piel de los demás, la tripulación controlará su sueño, tomará pruebas cognitivas diarias en un iPad y escaneará sus órganos con un dispositivo de ultrasonido. Isaacman dijo que no se dieron cuenta qué tan extensa sería esta investigación:

«Pensamos, tal vez deberíamos haber hablado de esto antes de hacerlo», dijo.

Añadió que los miembros de la tripulación tendrán que tomar muestras de células de la piel «tres veces al día en 10 partes diferentes de nuestro cuerpo».

La tripulación se subió en algunos aviones que piloteaban sobre las instalaciones de SpaceX en Texas

Durante su periodo de entrenamiento, los miembros de la tripulación hicieron apariciones públicas, entrevistas con los medios y viajes a Space Camp y las instalaciones de desarrollo de cohetes de SpaceX en Boca Chica, Texas.

Este último sitio, que el fundador de SpaceX, Elon Musk, llama «Starbase», es donde la compañía está construyendo y probando prototipos de su megacohete Starship y su propulsor Super Heavy. Cuando visitaron, los miembros de la tripulación de Inspiration4 fueron a dar un paseo en avión por encima de los cohetes.

A principios del verano, Isaacman y Proctor también se entrenaron en aviones de combate en Montana para repasar sus habilidades de pilotaje. Los astronautas de la NASA hacen lo mismo para practicar el pensamiento y la respuesta rápida bajo estrés.

Con su entrenamiento completo, Isaacman, Proctor, Arceneaux y Sembroski volaron al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el jueves para completar los preparativos finales para el lanzamiento.

Son los primeros pasajeros comerciales de SpaceX, pero la compañía apunta a volar más. Ya tiene otra misión de este tipo preparada en enero: para ese vuelo, llamado AX-1, la compañía Axiom Space contrató un Crew Dragon para llevar a los clientes a la Estación Espacial Internacional durante ocho días.

La tripulación del AX-1 incluye al inversionista inmobiliario Larry Connor, el inversionista canadiense Mark Pathy y el expiloto de combate israelí Eytan Stibbe. El vicepresidente de Axiom Space, el exastronauta de la NASA Michael López-Alegría, estará al mando de la misión. Aún no está claro cuál será su régimen de entrenamiento.

Fuente: businessinsider.mx