¿Son precisas las pruebas de polígrafo? Lo que dice la ciencia

Una prueba de polígrafo reciente tomada en el condado de Orange, California, ha traído la validez de polígrafo – También llamado “Pruebas de detector de mentiras” – En cuestión.

A pesar de que algunos departamentos de policía y unidades de contrainteligencia los usan, en general, los resultados de tales pruebas no son admisibles en los tribunales. Entonces, ¿qué dice la investigación?

Aunque las máquinas de tipo polígrafo han existido de alguna forma desde fines del siglo XIX, las máquinas, que detectan micro cambios en las funciones corporales de una persona, llegaron a la popularidad en los años 1920 y 30, según investigaciones de Harvard’s Biblioteca. Los polígrafos modernos registran cambios corporales como respiración, presión arterial y actividad de la glándula sudoríaca, que muchos creen que se dice que revelan estrés y/o engaño.

Pero a pesar de que los polígrafos de hoy están más avanzados, la ciencia detrás de ellos tiene aún por haber sido probado de manera efectiva Suficiente y muchos expertos consideran la práctica pseudociencia.

La estrella de “Real Housewives of Orange County”, Katie Ginella, tomó una prueba de polígrafo durante la 19ª temporada del exitoso reality show de Bravo. Ginella recibió una reacción violenta de sus compañeros de reparto después de fallar la prueba, pero la investigación sobre la precisión del polígrafo está del lado de Ginella. (Cortesía de Bravo)

El principal de los estudios más frecuentemente citados y bien considerados sobre polígrafos son múltiples obras del Dr. Leonard Saxe, quien realizó muchas investigaciones sobre el tema hasta los años ochenta y 90. Estudio de Saxe en 1983, “Validez científica de las pruebas de polígrafo” descubrió que si bien los polígrafos pueden tener algunos usos prácticos muy limitados, incluso estos son muy susceptibles a la falla.

Saxe ha llamado a la tasa de error para las pruebas de polígrafo “significativas” y concluyó que incluso estudiar pruebas de polígrafo es falible porque muchos factores deben ir bien para que las pruebas se realicen correctamente. Mientras tanto, una investigación más reciente respalda los hallazgos de Saxe.

El Consejo Nacional de Investigación (NRC) publicó lo que Vox Llama a “un informe exhaustivo” sobre polígrafos en 2003 titulado “La detección de polígrafo y mentira”, Señaló muchos problemas similares con saber verdaderamente si los polígrafos pueden detectar la verdad o no. Algunas razones por las que los investigadores señalaron:

Las respuestas físicas que miden los polígrafos no reflejan necesariamente el engaño. Una persona podría estar simplemente nerviosa por tomar una prueba, sentirse presionada por el administrador de la prueba, sufrir ansiedad o verse afectado por varios medicamentos y/o drogas.

Las pruebas pueden ser sesgadas para obtener resultados específicos. Por ejemplo, un administrador podría hacer preguntas específicas/cargadas para obtener el resultado deseado. Alternativamente, los administradores pueden tener prejuicios hacia ciertos individuos y/o situaciones, además de creer incorrectamente que ciertos comportamientos indican engaño

Las pruebas de investigación pueden ser sesgadas consciente o subconscientemente para favorecer un cierto resultado por parte de los examinados, lo que significa que incluso observar las pruebas puede ser difícil y afectar los resultados

Otro punto que estos dos proyectos de investigación expansivos mencionan, al igual que otros, es la posibilidad de que las historias de “confesiones”, de lo contrario, la evidencia anecdótica de los evaluadores atrapados en mentiras pudiera haber sido presentado por la presión de tomar una prueba. Por ejemplo, alguien puede no saber que la ciencia en los polígrafos es endeble, por lo que puede pensar: “También podría decir la verdad ya que podrán decirlo de todos modos”. En otras palabras, la prueba provocó la verdad, pero no la detectó.

Muchos investigadores también señalan que la investigación de polígrafos es un tema de estudio que no se ha beneficiado de los avances tecnológicos y el tiempo, lo cual es inusual.

En 2002, el NRC de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina Los polígrafos investigados a instancias del Departamento de Energía, y el Consejo finalmente recomienda que el departamento no debe usar polígrafos porque no son confiables.

El Consejo escribió: “Casi un siglo de investigación en psicología científica y fisiología proporciona poca base para la expectativa de que una prueba de polígrafo podría tener una precisión extremadamente alta”.

A pesar de que una prueba de polígrafo fallido que se considera una “pistola de fumar” en la temporada más reciente de “Real Housewives of Orange County”, la ciencia parecería estar del lado del programa Katie Ginnellaquien fue acusado por compañeros de reparto de derramar rumores y secretos a los bloggers.

Fuente: mascipolletti.com.ar