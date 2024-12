Rodolfo podría ser ‘Rodolfa’: científicos descubren que los renos de Papá Noel son hembras

Unos investigadores mexicanos apuntan a que los acompañantes de Santa Claus en realidad no serían machos, como comúnmente se asume

Recientemente se ha objetado que los renos que acompañan a Papá Noel podrían ser hembras, y no se trata de ninguna clase de histriónico revisionismo histórico en pro de la ideología de género. Parece ser que hemos tenido una falsa idea preconcebida de Rodolfo (o ‘Rudolph’, para los más puretas del anglicismo), el reno de la nariz roja, y el resto de venados que reparten regalos por todo el mundo a los niños que se portan bien.

No es que este grupo de cuadrúpedos astados ahora formen parte del colectivo ‘Queer’, sino que tal y como se les representa en la tradición no sería una forma correcta de hacerlo, al menos no desde un punto de vista estrictamente científico. La fisionomía de los renos varía a lo largo del año, y tienen un aspecto muy distinto en cada una de las estaciones.

¿Por qué los renos de Papá Noel son hembras?

Antes de que los niños de España tuviesen esta especie de ‘custodia compartida’ en cuanto a quién le trae los regalos, los encargados eran siempre los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos partían desde Oriente Medio y no desde Laponia, como su homólogo celebrado en la cultura estadounidense, por lo que se movían en camello y no en trineo.

Entonces, la duda que a todos nos llegaba alguna vez en la vida era saber distinguir un camello de un dromedario, y no discutir sobre el supuesto género de los animales de transporte en cuestión. Aunque no es demasiado relevante mientras cumplan con su función, desde el Museo de Ciencias de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) compartieron una infografía donde planteaban una hipótesis interesante.

Un sato realmente curioso en el que repararon desde esta institución mejicana es que tanto los renos machos como las hembras desarrollar astamenta, pero lo hacen en distintas épocas del año. De hecho, es precisamente a comienzos de diciembre cuando los renos macho ven cómo sus cuernos se les caen, y no les volverán a crecer de nuevo hasta que llegue la primavera.

Los machos utilizan su cornamenta para competir entre ellos por las hembras durante la época de celo, que suele darse en torno al mes de septiembre. Una vez que se acaba la temporada de apareamiento, se les caen de forma natural. Antes del verano, es común ver a este tipo de cérvidos rascarse contra los árboles fuertemente para eliminar los restos de piel que recubrían sus cuernos y dejarlos limpios.

Por otra parte, en las hembras de reno sucede justamente lo contrario. Durante la época de celo pierden sus astas porque no las necesitan para su propósito principal, que es el de arma para proteger a sus crías de posibles amenazas o depredadores. Las hembras mantienen sus cuernos durante todo el invierno como mecanismo de defensa, por lo que la imagen a la que estamos acostumbrados de los acompañantes de Santa Claus sería más bien femenina.

Sin embargo, esto solo ocurriría en el Hemisferio Norte, de donde es original la leyenda de Papá Noel, ya que en el Hemisferio Sur las estaciones se suceden a la inversa. Teniendo en cuenta que estos renos provendrían, según la tradición, de la zona de Laponia (Noruega, Suecia, Finlandia), tiene sentido entonces identificarlos como hembras.

Por lo tanto, lo más científicamente correcto tal ver sería llamar al famoso reno de nariz roja «Rodolfa», en lugar de Rodolfo, aunque tal vea con peque de puntilloso. No deja de ser un cuento infantil, y tratar de racionalizar las fantasías solo le roba parte de su esencia. Más anatómicamente extravagante resulta que se le ilumine el hocico y tenga la capacidad de volar, como para encima andar especulando sobre si tiene unos u otro genitales.

Fuente: larazon.es