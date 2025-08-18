Los vikingos fueron tan mercaderes como saqueadores

Los vikingos no dependían únicamente del saqueo para acumular riqueza, sino que también participaban en extensas redes comerciales que se extendían por Europa, Oriente Medio y Asia Central.

Una nueva investigación sobre un notable tesoro de plata de la época vikinga en Inglaterra descubierto en North Yorkshire, y dirigida por la Dra. Jane Kershaw, Profesora Asociada de Arqueología de la Universidad de Oxford, ha arrojado luz sobre el alcance internacional de la riqueza vikinga, revelando que una proporción significativa de la plata no provenía de incursiones locales, sino de redes comerciales a larga distancia que se extendían profundamente en el mundo islámico.

El estudio utilizó análisis geoquímicos para rastrear el origen de los lingotes de plata y las piezas de joyería del tesoro de Bedale, descubierto en 2012. Los resultados muestran que, si bien la mayor parte de la plata proviene de fuentes de Europa occidental -probablemente de monedas anglosajonas y carolingias adquiridas mediante saqueos o rescates-, una parte sustancial proviene de monedas de plata islámicas, o dírhams, transportadas a través de las rutas comerciales escandinavas.

El tesoro, que incluye 29 lingotes de plata y varios collares elaborados, data de finales del siglo IX o principios del X y refleja la mezcla de diferentes influencias culturales y económicas en la Inglaterra de la época vikinga.

«La mayoría de nosotros tendemos a pensar en los vikingos principalmente como saqueadores que saqueaban monasterios y otros lugares ricos en busca de riqueza. Lo que demuestra el análisis del tesoro de Bedale es que eso es solo una parte del panorama», declaró Kershaw en un comunicado. «Los vikingos saquearon y robaron, y parte de esa riqueza se conserva en los anillos y lingotes del tesoro. Pero también obtuvieron grandes beneficios de las rutas comerciales de larga distancia que conectaban el norte de Europa con el Califato Islámico. Ahora podemos ver que trajeron consigo grandes cantidades de esta plata islámica cuando establecieron asentamientos en Inglaterra», añadió.

Plata del califato islámico

Mediante una combinación de análisis de isótopos de plomo y oligoelementos, el equipo, que incluía investigadores del British Geological Survey, el estudio identificó tres fuentes principales de plata en el tesoro: monedas de Europa occidental, dírhams islámicos y fuentes mixtas que reflejan una mezcla de ambas.

Cabe destacar que nueve de los lingotes -que representan casi un tercio de la plata del tesoro- coincidían geoquímicamente con plata acuñada durante el Califato Islámico, en particular en regiones que corresponden a los actuales Irán e Irak. Esta plata habría llegado a Escandinavia a través de las rutas comerciales orientales conocidas como Austrvegr, y luego viajó a Inglaterra.

Los hallazgos también revelan que los metalúrgicos vikingos, tanto en Escandinavia como en Inglaterra, refinaban parte de la plata utilizando plomo disponible localmente, como el de los Peninos del Norte, lo que sugiere sofisticadas prácticas metalúrgicas y producción local. Un objeto llamativo, un gran collar formado por múltiples varillas retorcidas, parece Se han fundido utilizando una mezcla de plata oriental y occidental, posiblemente en el norte de Inglaterra.

El análisis contribuye a la creciente evidencia de que la adquisición de riqueza vikinga era más compleja e interconectada de lo que se creía anteriormente. Si bien las campañas militares y la recaudación de tributos siguieron siendo importantes, formaban parte de una estrategia económica más amplia que incluía el intercambio comercial, la fundición de monedas importadas y la refundición de la plata en lingotes y joyas estandarizados para su circulación en la economía escandinava.

La investigación destaca cómo las técnicas científicas, como el análisis geoquímico, pueden esclarecer los fundamentos económicos del asentamiento y la integración vikinga en Inglaterra. Se publica en la revista Archaeometry.

Fuente: europapress.es