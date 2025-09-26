Los científicos piensan que recibimos una señal del universo paralelo a través de un agujero de gusano

En 2019, los detectores de ondas gravitacionales de la tierra plantearon una señal de que los científicos se sorprendieron.

Las ondas gravitacionales se extienden a la tela del espacio y el tiempo, generalmente cuando el agujero negro chocó, se crearon objetos densos.

Sin embargo, en menos de la segunda década de la segunda década, estos repentinos fusiones de agujeros negros que estallaron fueron mucho menos que las chips producidas producidas.

Ahora, los investigadores piensan que esta extraña señal, conocida como GW190521, podría provenir de un universo paralelo.

En el documento previo a la impresión, un equipo dirigido por el Dr. Ki Ki Lai de la Academia de Ciencias de China argumenta que GW190521 puede ser ‘eco’ para romper un agujero de gusano.

Si las dos colisiones de agujeros negros fueran lo suficientemente fuertes como para crear un túnel en el universo, la señal gravitacional podría pasar por el cuello del ojo de la cerradura en nuestro universo.

Dado que el agujero de gusano solo está abierto por muy poco tiempo, explicará por qué GW190521 parece haber sido cortado repentinamente.

Aunque su modelado no significa que esta escena sea más probable, el Dr. Lai dice que la evidencia no puede probar que la señal ha viajado de otro universo a la tierra.

Los investigadores de la Academia de Ciencias de China dicen que las señales extrañas pueden viajar desde otro universo a la Tierra.

Según la teoría de la relatividad de Einstein, tire de los objetos y el tejido de espacio -tiempo con estiramiento de masa, como el peso colocado en la superficie del trampolín.

Una consecuencia importante de esto es que las colisiones en objetos muy grandes crean el PP Yupe, que se extiende a través del tejido real en comparación con mucha distancia.

Cuando un par de agujeros negros conocidos como el agujero negro binario, en espiral el uno hacia el otro, interactúan sus campos gravitacionales y crean sus propios procesos que se vuelven más fuertes a medida que los VioD se acercan.

Proporciona agujeros negros binarios para fusionar un patrón nacional de chips elevado, que es un signo de tercero de una colisión de agujeros negros.

Hasta ahora, los científicos han usado ondas gravitacionales para detectar alrededor de 300 conflictos entre los agujeros negros binarios, cada uno de los cuales produce el mismo chip de figura.

El GW190521 hace tan inusual que le falta la parte de crecimiento de la señal producida cuando los agujeros negros se extienden hacia adentro.

Dado que el objeto resultante era aproximadamente 141 veces desde la masa del sol, si se llevaba a cabo los científicos, esta parte debería haber podido identificar.

Actualmente, la mejor explicación de esta señal inusual es enfrentar una oportunidad entre dos agujeros negros que se rompen directamente entre sí sin rociar.

¿Qué son las olas gravitacionales?

Las ondas gravitacionales se extienden a las telas espaciales que ocurren debido a la colisión de objetos enormes y densos.

Cuando los objetos como los agujeros negros o las estrellas de neutrones se aceleran en una colisión violenta, presionan el lugar en su camino y se extienden.

Crea una onda que se extiende a través del espacio -tiempo a la velocidad de una amplia distancia.

Los científicos usan vigas láser muy largas para medir estas pequeñas perturbaciones en las telas espaciales.

Sin embargo, el Dr. Lai dice que un gusano en el otro universo también es una explicación admirable.

En su trabajo de investigación, el Dr. Lai y su coautor escriben: “Elhole representa un objeto que conecta dos universos separados o dos regiones distantes en un solo universo”.

Si el apego de dos agujeros negros crea un gusano de tiempo tan corto, podemos escuchar un breve fragmento en nuestro propio universo.

Una vez que se cierren los broches de agujero de gusano, la señal se cortará para una explosión muy corta de ondas gravitacionales.

El Dr. Lai agregó: “Después de unirse en el otro universo después del BBHS (Holls negros binarios), la señal de anillo puede pasar a través de un agujero de gusano y puede identificarse como ecos a corto plazo en nuestro universo”.

El Dr. Lai y sus colegas crearon un modelo matemático de cómo sería esta señal de agujero de gusano, y se compara con el GW original de las señales de 190521 capturadas por LIGO y el detector de ondas gravéticas LIGO.

Los investigadores crearon un modelo para una colisión repentina en nuestro propio universo y compararon los resultados.

Descubrieron que el modelo de colisión estándar se ajusta mejor a los datos, pero solo.

Eso significa que el modelo Wormhole sigue siendo una explicación efectiva para la colisión GW190521.

En su investigación, los investigadores escribieron que la prioridad para la colisión estándar era “el modelo Echo-Farmhole no era suficiente para negar la posibilidad de una suposición efectiva para el evento GW190521”.

Si es cierto, no solo demostrará que los gusanos existen, sino que también les dará a los científicos una nueva herramienta fuerte para estudiar.

Le da a los científicos una idea de un universo fuera del nuestro por primera vez.

Detector LIGO: dos observadores marcaron ondas gravitacionales de eventos de escala galáctica

LIGO consiste en dos observaciones que dividen un haz láser y las ondas de luz detectan ondas gravitacionales transmitiendo el túnel unas pocas millas de largo antes de fusionarse nuevamente.

Una onda gravitacional pasada cambió el tamaño de una pequeña cantidad de espacio y el LIGO se construyó con la capacidad de medir solo una décima parte de un ancho de protones.

Sin embargo, esta sensibilidad significa cualquier cantidad de palabras, incluso personas que corren en el sitio o la lluvia.

Los detectores de LIGO son interferómetros que brillan con un láser con un vacío debajo de las dos manos en forma de cada L, que tiene 2.5 millas (cuatro kilómetros) de longitud.

El láser rebota hacia atrás entre los espejos en cada extremo de la luz L, y los científicos miden la longitud de ambos brazos usando la luz.

Si hay una perturbación en el espacio-tiempo como las ondas gravitacionales, la luz será un poco diferente para viajar a la distancia a cada brazo que un brazo se ve más largo que el otro.

Cuando los científicos de LIGO regresan a la visita, la luz mide dos intervenciones de haz, lo que revela información sobre la agitación espacial.

Asegúrese de que los resultados sean correctos, utilizando dos observaciones en el LIGO, 1,870 millas (3.000 km) es diferente, lo que funciona sincrónicamente, revisando dos veces las observaciones del otro.

El sonido de cada detector debe ser completamente incontrolable, lo que significa que el sonido como una tormenta cercano no aparece como una palabra en otro detector.

El equipo dice que algunas de las fuentes de ‘ruido’ que luchan: incluye: ‘una red constante’ de los fotones llega como lluvia en nuestros detectores de luz; Los rumores del sonido de terremotos como terremotos y océanos han crecido en los terremotos de la Tierra; Vientos fuertes para sacudir los edificios lo suficiente como para influir en nuestros detectores

Sin embargo, si se encuentra alguna onda gravitacional, debe hacerse aproximadamente la misma señal en ambos dispositivos al mismo tiempo.

Fuente: ucodigital.com.ar