Lo que no ves en tu cama: La frecuencia ideal para cambiar las sábanas según la ciencia

Dormimos un tercio de nuestras vidas, pero ¿qué pasa con lo que se esconde en nuestra ropa de cama? Bacterias, hongos y ácaros pueden convertir tu colchón en un paraíso para microorganismos. La ciencia revela cada cuánto deberías cambiar tus sábanas para evitar problemas de salud

Aunque muchas personas prestan atención a la limpieza del baño o la cocina, la higiene de la ropa de cama suele quedar en segundo plano. Sin embargo, dormir en sábanas sucias puede traer consecuencias negativas para la salud. El sudor, las células muertas y los restos de productos para el cuidado de la piel se acumulan cada noche, creando un entorno propicio para la proliferación de microorganismos.

Lo que dice la ciencia sobre la frecuencia del lavado

Investigaciones científicas han demostrado que las sábanas pueden albergar hasta 17 tipos distintos de bacterias y hongos. Un estudio publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology advierte que, si no se cambian regularmente, la ropa de cama se convierte en un foco de alérgenos que afectan la salud respiratoria.

El microbiólogo Philip Tierno, de la Universidad de Nueva York, recomienda lavar las sábanas al menos una vez por semana para minimizar el riesgo de infecciones y alergias. En épocas de calor, cuando sudamos más, o si estamos enfermos, el cambio debe ser aún más frecuente.

¿Cada cuánto la gente realmente cambia sus sábanas?

Una encuesta realizada por The Independent en Reino Unido reveló datos preocupantes. Mientras que las mujeres solteras afirmaron cambiar sus sábanas cada dos semanas y las parejas cada tres, los hombres solteros admitieron hacerlo solo cada cuatro meses. Además, el 12% de los encuestados declaró que las lavan solo «cuando se acuerdan».

Estos datos contrastan con las recomendaciones científicas y resaltan la importancia de generar hábitos de higiene adecuados para evitar problemas de salud relacionados con la acumulación de microorganismos en la ropa de cama.

Consejos para una mejor higiene del descanso

No basta con cambiar las sábanas con frecuencia, también es clave seguir ciertas prácticas para mantener la cama libre de gérmenes:

Usar agua caliente: Lavar las sábanas con agua a alta temperatura ayuda a eliminar microorganismos.

Ventilar el dormitorio: Permitir la circulación de aire evita la acumulación de humedad y ácaros.

No colocar objetos externos sobre la cama: Evita apoyar mochilas, bolsos u otros elementos que hayan estado en contacto con el exterior.

Lavar las toallas con frecuencia: Toallas y toallones también acumulan humedad y bacterias, por lo que deben cambiarse con regularidad.

Dormir bien comienza con la higiene

Mantener la ropa de cama limpia no solo es una cuestión de comodidad, sino también de salud. Adoptar hábitos adecuados de higiene puede prevenir problemas respiratorios, alergias e infecciones. Cambiar las sábanas con la frecuencia recomendada y seguir consejos básicos de limpieza harán que tu descanso sea más saludable y placentero.

Fuente: gizmodo.com