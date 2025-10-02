La Tierra era seca hasta que una colisión la convirtió en un planeta azul

Por su química básica, la Tierra fue inhóspita en su inicio, sin agua ni compuestos de carbono. Una colisión colosal probablemente lo cambió todo, aportando los ingredientes esenciales para la vida. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de la Universidad de Berna, que destaca que la habitabilidad podría depender de eventos fortuitos poco frecuentes.

Tras la formación del Sistema Solar, la composición química del precursor de la Tierra tardó un máximo de tres millones de años en completarse. Así lo demuestra un nuevo estudio del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna. Sin embargo, en ese momento, apenas existían elementos necesarios para la vida, como agua o compuestos de carbono, en el joven planeta. Probablemente, solo una colisión planetaria posterior trajo agua a la Tierra, allanando el camino para la vida.

La Tierra es hasta ahora el único planeta conocido donde existe vida, con agua líquida y una atmósfera estable. Sin embargo, las condiciones no eran propicias para la vida cuando se formó. La nube de gas y polvo de la que se formaron todos los planetas del Sistema Solar era rica en elementos volátiles esenciales para la vida, como hidrógeno, carbono y azufre.

Sin embargo, en el Sistema Solar interior -la parte más cercana al Sol, donde hoy se encuentran los cuatro planetas rocosos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y el cinturón de asteroides- estos elementos volátiles difícilmente podrían existir: debido a la alta temperatura del Sol, no se condensaron y permanecieron inicialmente en gran parte en fase gaseosa.

Dado que estas sustancias gaseosas no se incorporaron a los materiales rocosos sólidos a partir de los cuales se formaron los planetas, el precursor temprano de la Tierra, la llamada proto-Tierra, también contenía muy pocas de estas sustancias vitales. Solo los cuerpos celestes que se formaron más lejos del Sol, en regiones más frías, pudieron incorporar estos componentes. Cuándo y cómo la Tierra se convirtió en un planeta apto para la vida aún no se comprende del todo.

En un nuevo estudio, investigadores del Instituto de Ciencias Geológicas de la Universidad de Berna han podido demostrar por primera vez que la composición química de la Tierra primitiva estaba completa a más tardar tres millones de años después de la formación del Sistema Solar, de una manera que inicialmente hizo imposible el surgimiento de la vida.

Sus resultados, publicados recientemente en la revista Science Advances, sugieren que la vida en la Tierra solo fue posible gracias a un evento posterior. El Dr. Pascal Kruttasch es el primer autor del estudio, que formó parte de su tesis doctoral en el Instituto de Ciencias Geológicas y contó con el apoyo financiero de la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia. Kruttasch es actualmente becario de movilidad postdoctoral de la SNSF en el Imperial College de Londres.

El equipo de investigación utilizó una combinación de datos isotópicos y elementales de meteoritos y rocas terrestres para reconstruir el proceso de formación de la Tierra. Mediante cálculos de modelos, los investigadores pudieron precisar con precisión cómo se desarrolló la composición química de la Tierra en comparación con otros componentes básicos planetarios.

Kruttasch explica: «Se utilizó un sistema de medición temporal de alta precisión basado en la desintegración radiactiva del manganeso-53 para determinar la edad exacta. Este isótopo estuvo presente en el Sistema Solar primitivo y se desintegró en cromo-53, con una vida media de unos 3,8 millones de años». Este método permitió determinar la edad con una precisión inferior a un millón de años para materiales de varios miles de millones de años.

Solo tres millones de años

Mediante cálculos de modelos, el equipo de investigación pudo demostrar que la firma química de la proto-Tierra, es decir, el patrón único de sustancias químicas que la componen, ya estaba completa menos de tres millones de años después de la formación del Sistema Solar. Por lo tanto, su estudio proporciona datos empíricos sobre el tiempo de formación del material original de la joven Tierra. «Nuestro Sistema Solar se formó hace unos 4.568 millones de años. Considerando que solo se necesitaron hasta 3 millones de años para determinar las propiedades químicas de la Tierra, esto es sorprendentemente rápido», afirma Kruttasch, primer autor.

Los resultados del estudio respaldan la hipótesis de que una colisión posterior con otro planeta, Theia, marcó el punto de inflexión decisivo y convirtió a la Tierra en un planeta apto para la vida. Theia probablemente se formó en zonas más alejadas del Sistema Solar, donde se acumularon sustancias volátiles como el agua. «Gracias a nuestros resultados, sabemos que la proto-Tierra fue inicialmente un planeta rocoso y seco. Por lo tanto, se puede asumir que fue solo la colisión con Theia la que trajo elementos volátiles a la Tierra y, en última instancia, hizo posible la vida allí», afirma Kruttasch.

Fuente: elperiodico.com