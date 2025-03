La escalofriante predicción de Stephen Hawking sobre el futuro de la humanidad

Stephen Hawking, fallecido en 2018, dejó a lo largo de su vida varios pronósticos que generan preocupación

El renombrado físico Stephen Hawking no solo revolucionó el conocimiento sobre los agujeros negros y la relatividad, sino que también dedicó gran parte de su vida a advertir sobre los grandes desafíos que la humanidad enfrentaría en el futuro.

Desde la inteligencia artificial hasta la crisis climática y la posibilidad de una extinción masiva, sus declaraciones fueron tan impactantes como polémicas.

Una por una, las predicciones de Stephen Hawking

La humanidad debe abandonar la Tierra para sobrevivir

Hawking sostenía que la única manera de garantizar la supervivencia de la humanidad era colonizar otros planetas. En varias ocasiones, expresó su preocupación por un posible desastre global que acabaría con la civilización.

«Aunque la probabilidad de un desastre en un año determinado es baja, se acumula con el tiempo y se convierte en una certeza en los próximos 1.000 o 10.000 años», afirmó en 2016.

El físico británico veía la expansión al espacio como la única alternativa para evitar nuestra desaparición, advirtiendo que el planeta se volvía cada vez más vulnerable a asteroides, pandemias, superpoblación y el cambio climático.

La inteligencia artificial podría significar el fin de la humanidad

También expresó su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Si bien reconocía sus beneficios, temía que una IA avanzada llegara a superar las capacidades humanas, volviéndose imposible de controlar.

«El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana», afirmó en 2014. Este temor no era infundado, ya que muchos expertos en tecnología comparten su visión sobre los riesgos de una IA descontrolada.

La modificación genética y la era de los «superhumanos»

Otro de sus pronósticos más inquietantes fue la posibilidad de que los avances en edición genética dieran lugar a una nueva raza de «superhumanos».

Según Hawking, en el futuro la manipulación genética podría aumentar la inteligencia y reducir rasgos negativos como la agresividad. Sin embargo, también advirtió sobre el peligro de una brecha irreversible entre los humanos mejorados y los no modificados, quienes podrían volverse obsoletos.

«Una vez que aparezcan estos superhumanos, habrá importantes problemas políticos con los humanos no mejorados», escribió en su libro póstumo Brief Answers to the Big Questions.

Para Stephen Hawking, el calentamiento global representaba una amenaza aún más inminente que los asteroides o la superpoblación. El científico temía que el planeta alcanzara un punto de inflexión climático del cual ya no se pudiera revertir el daño.

En 2017, criticó la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, asegurando que podría llevar a la Tierra a convertirse en un infierno como Venus, con temperaturas extremas y lluvias de ácido sulfúrico. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) también ha advertido sobre el riesgo de alcanzar estos puntos críticos a medida que aumentan las temperaturas globales.

El contacto con los extraterrestres

Si bien Hawking creía en la posibilidad de vida extraterrestre, decía que no había que tener contacto con ellos, ya que cada vez que podía advertía sobre los peligros de intentar contactar con civilizaciones avanzadas.

En 2010, comparó un posible encuentro con alienígenas con la llegada de Cristóbal Colón a América, sugiriendo que podría terminar de manera catastrófica para la humanidad. Su postura contrastaba con la de los científicos del SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), quienes llevan décadas intentando detectar señales de vida inteligente en el universo.

La fusión nuclear: la clave para una energía inagotable

Cuando Time le preguntó en 2010 qué avance científico le gustaría ver en vida, Stephen Hawking respondió: la fusión nuclear. Este proceso, que fusiona átomos de hidrógeno para producir helio y liberar energía, podría generar electricidad limpia e ilimitada, sin contaminación ni emisiones de carbono.

Si bien la fusión nuclear aún no es una fuente de energía comercial viable, en los últimos años ha habido avances significativos en su desarrollo, lo que podría acercarnos a la visión de Hawking.

Muchos de los temas que abordó siguen siendo objeto de debate en la actualidad. La inteligencia artificial avanza rápidamente, la crisis climática es una amenaza real, y la exploración espacial es cada vez más ambiciosa. Aunque no podemos predecir el futuro con certeza, una cosa es segura: las advertencias de Stephen Hawking siguen más vigentes que nunca.

Fuente: cronista.com