La curiosa historia de la primera tarjeta de crédito

No podemos vivir sin ellas, pero en España se estrenaron hace apenas 50 años. Las tarjetas de crédito resolvieron un problema que se había mantenido durante milenios: quedarse sin dinero en efectivo.

La evolución de la especie humana se ha acelerado en los úlimos siglos gracias a la tecnología y los inventos. Somos la especie dominante de la Tierra porque nuestro cerebro es capaz de encontrar soluciones a problemas, mejor que ningún otro.

Pero hay problemas que extrañamente se mantienen durante siglos, hasta que alguien decide inventar una solución. Por ejemplo la fregona es un invento del siglo XX: durante milenios, había que arrodillarse para limpiar los suelos a mano.

Algo similar ha ocurrido con el dinero. Durante miles de años, si no llevabas monedas o billetes en el bolsillo, no podías comprar nada. Fue precisamente una situación embarazosa en una cena, la chispa que dió lugar a la primera tarjeta de crédito, inventada en 1949, tal como nos cuenta How I See Life, vía TICBeat.

Todo comenzó en una cena de negocios en Nueva York, en 1949. Frank McNamara, director de la Corporación de Crédito Hamilton, había invitado a su abogado, Ralph Sneider, y al rico heredero Alfred Bloomingdale a cenar.

Pero ocurrió lo que le ha pasado a tanta gente durante siglos: como anfitrión le tocaba pagar la cena, pero se olvidó la cartera en casa. Rápidamente llamó a su esposa y le pidió que le trajese la billetera. Solucionó la situación con otra ronda de licores, pero cuando llegó a casa el mal rato que pasó puso a su cerebro en funcionamiento.

Frank McNamara trabajaba en el sector financiero, así que se le ocurrió crear una tarjeta que acreditara al portador en una tienda o negocio. El comercio aceptaba la deuda del portador y se la pagaba el emisor de la tarjeta. El negocio estaba en que tanto la tienda como el portador pagaban intereses al emisor de la tarjeta, por adelantar el dinero.

En recuerdo al incidente del restaurante Frank McNamara llamó a esta primera tarjeta de crédito The Dinner’s Club, El Club de los que van a Cenar. Era una simple tarjeta de visita de cartón. Puedes verla en la foto de apertura de la noticia.

La idea tuvo una gran acogida entre la gente adinerada. A principios de 1950 ya habían emitido 200 tarjetas, que tenían validez en 14 restaurantes de Nueva York. A final de año ya había más de 20.000 tarjetas, y más de 1.000 restaurantes asociados.

Los bancos vieron pronto el negocio, más allá de pagar comidas. En 1958 el Bank of America emitió su primera tarjeta de crédito, llamada BankAmericard, que después se convertiría en la VISA. Ese año también se estrenó American Express. MasterCard llegó en 1967, con el nombre de Master Charge.

¿Y en España? La primera tarjeta de crédito la emitió el Banco de Bilbao, actual BBVA, en 1971. Era una BankAmericard, antes de que se llamase VISA. El pasado mes de febrero cumplió 50 años. Puedes verla en esta foto:

Hoy las tarjetas bancarias viven una Edad de Oro, debido al auge de las compras online y el cierre de las entidades bancarias, que están haciendo desaparecer los cajeros automáticos.

Fuente: computerhoy.com