La ciencia lo confirma: nos mareamos más en los coches eléctricos porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a los de gasolina

Si te has subido a un coche eléctrico y has sentido que te mareabas, no te preocupes, que ni es raro, ni te pasa nada malo: según varios estudios recientes, el motivo está en nuestro cerebro. Acostumbrados durante años a los estímulos de los coches de combustión, nuestro sistema neurológico se desorienta al no recibir señales como el rugido del motor o las vibraciones del cambio, que ayudan a anticipar el movimiento.

Un experto investigador de la Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, William Emond, lo explica a la perfección en ‘The Guardian’: “el cerebro necesita adaptarse”. Y e sque aunque los coches eléctricos ofrecen una experiencia de conducción más suave y silenciosa, esa misma suavidad puede descolocarnos.

El silencio, la suavidad y la tecnología también marean

En esencia, los mareos se dan cuando el oído interno, la vista y el cuerpo envían señales contradictorias al cerebro. En los coches eléctricos esta descoordinación se ve amplificada por la ausencia de ruidos del motor, vibraciones del cambio o indicios sensoriales que sí están presentes en los coches de gasolina o diésel.

Tecnologías habituales en los coches eléctricos como la frenada regenerativa tienen mucho que ver, pues aunque es una tecnología muy eficiente (recupera energía al desacelerar), esta frena el coche de forma más sostenida y continua de lo normal en comparación con un coche de combustión, lo que altera la percepción del movimiento.

Lo mismo ocurre con la aceleración instantánea típica de los coches eléctricos, que entregan todo su par motor desde parado. Si el conductor no tiene un tacto fino, los tirones al acelerar o desacelerar se vuelven impredecibles para los pasajeros. Por eso, los expertos recomiendan usar la mayoría del tiempo “el modo Eco”, que suaviza la respuesta del acelerador y hace la conducción más progresiva.

Otro estudio también ha señalado que incluso las microvibraciones del asiento pueden influir en esa sensación de desorientación.

El problema crece, y ya se buscan soluciones

Con los eléctricos representando ya más del 22 % de las ventas mundiales de coches nuevos en 2024, los casos de mareo también van en aumento. Sobre todo, entre los pasajeros. La clave, según Emond, está en la anticipación: “Cuando las fuerzas estimadas por el cerebro difieren de lo que se experimenta realmente, se produce un conflicto neuronal que, si se mantiene, puede desencadenar los síntomas del mareo”. Por eso, quienes conducen no suelen marearse: saben lo que va a pasar.

Algunos investigadores ya trabajan en posibles soluciones. Las más prometedoras pasan por incorporar señales visuales como luces ambientales o pantallas o vibraciones sincronizadas con el movimiento, que permitan al cerebro anticiparse. Mientras tanto, gestos sencillos para los pasajeros como evitar mirar pantallas durante el viaje siguen siendo las mejores armas contra el mareo.

Fuente: motorpasion.com