La ciencia copia a las arañas para crear un material imposible de pegar

Investigadores alemanes replican las nanoestructuras del calamistro para crear superficies imposibles de pegar

Las arañas llevan millones de años resolviendo problemas que a nosotros todavía nos cuestan.

Sus telarañas pegajosas y resistentes como el kevlar son capaces de atrapar insectos mucho más grandes que ellas.

Pero hay un misterio fascinante que muchos ni nos habíamos preguntado: ¿cómo es posible que no queden atrapadas en su propia trampa?

El secreto de las arañas contra la pegajosidad

La respuesta está en las arañas cribelares, que no producen un hilo único, sino miles de filamentos microscópicos que se entrelazan.

Y para manejarlos, estos insectos usan un peine natural, el calamistro, que tienen en sus patas y que actúa como telar y, al mismo tiempo, evita que la seda se les pegue.

Un equipo de investigadores en Alemania decidió probar qué pasaba si “afeitaban” ese peine.

El resultado fue el esperado: las nanofibras pegajosas se adherían a las patas.

Al observarlo con detalle descubrieron que cada pelo del calamistro tenía ondulaciones diminutas que impedían el contacto directo con la seda.

Inspirados por este hallazgo, replicaron esas nanoestructuras en laboratorio.

Con láseres ultrafinos grabaron patrones en PET recubierto de oro y lograron una superficie que, como las patas de las arañas, parecía imposible de pegar.

Un avance que podría marcar un antes y después en la forma en la que manipulamos nanomateriales delicados, evitando así que se adhieran donde no deben.

De repente, esos animales temidos por muchas personas se convierten en aliados que nadie tenía en cuenta.

La naturaleza brillante nos recuerda, una vez más, que las soluciones ya estaban ahí, solo esperando a que alguien se atreviera a copiarlas.

Fuente: larazon.es