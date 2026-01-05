La ciencia advierte que no existe un nivel seguro de alcohol

El consumo de alcohol está vinculado con más de 200 enfermedades

Durante décadas, la idea de beber “con moderación” —una copa de vino con la cena o algunos tragos el fin de semana— fue considerada parte de un estilo de vida saludable. Sin embargo, investigaciones científicas recientes coinciden en una conclusión clara: no existe un nivel seguro de consumo de alcohol.

Especialistas en salud señalan que, aunque los riesgos no son iguales para todas las cantidades, cualquier consumo expone al organismo a efectos nocivos. Patricia Molina, investigadora de la Universidad Estatal de Luisiana, explica que cuando el alcohol entra al cuerpo se transforma en acetaldehído, un compuesto cancerígeno que afecta a todas las células y órganos, desde el cerebro hasta los huesos.

El consumo de alcohol está vinculado con más de 200 enfermedades, entre ellas cardiopatías, demencia, osteoporosis y varios tipos de cáncer, incluido el de mama. Además, los expertos advierten que puede acelerar el envejecimiento y agravar padecimientos crónicos preexistentes.

Estudios recientes han cuestionado la supuesta protección cardiovascular del consumo moderado, señalando que factores como el nivel socioeconómico, la dieta y el acceso a la salud distorsionaron resultados anteriores. Al ajustar estas variables, el riesgo aumenta incluso desde una bebida diaria.

La buena noticia es que reducir el consumo, aunque sea ligeramente, genera beneficios medibles: mejora el sueño, la energía y disminuye el riesgo de enfermedades. Iniciativas como “Enero sin alcohol” han demostrado que muchas personas continúan bebiendo menos después de intentarlo.

Fuente: cultivarte.mx