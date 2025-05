John Mather, nobel de física: ‘Necesitamos base científica para casi todo lo que ocurre en cada país’

El astrofísico concede una entrevista a Diario de Almería en el marco de las Jornadas Astronómicas de la UAL en la que pone de manifiesto los retos de la ciencia y las sociedades actuales y futuras

El astrofísico y cosmólogo estadounidense John Mather ha recalado en Almería para protagonizar una de las ponencias de la 12ª edición de las Jornadas Astronómicas que organiza la UAL. Tras haber hecho un hueco en su apretada agenda, ha atendido a Diario de Almería para analizar los retos de presente y futuro que se plantea la ciencia y la importancia de fomentar la vocación investigadora entre los más jóvenes, así como de analizar y comprender la Tierra para ser capaces de cuidarla. «Sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas, pero ninguno de ellos es como la Tierra. Aparte de que es especial, es nuestra», subraya el premio nobel y precursor del telescopio James Webb.

Pregunta. Señor Mather, se encuentra en Almería con motivo de la 12ª edición de las Jornadas Astronómicas que organiza la Universidad. ¿Cómo de importante cree que es este tipo de eventos para la divulgación científica?

Respuesta. Los eventos públicos para que la gente entienda y aprecie las ciencias son muy importantes para nuestro futuro. Necesitamos reclutar más talento científico para ayudar a resolver los problemas del mundo. La astronomía es hermosa y divertida, pero hay tantas otras ciencias a las que queremos atraer a la gente; biología, química, física, ingeniería, matemáticas… Todas estas cosas se relacionan con nuestros problemas aquí en la Tierra. Necesitamos talento científico e ingeniero para que nos interese y podamos resolver los problemas de hoy y mañana. La astronomía es muy atractiva y es un portal que se puede usar para atraer a la gente joven a las ciencias en general. Y las ciencias en general son muy necesarias para mejorar nuestras vidas. Todas ellas se relacionan directamente con las ciencias y, a la vez, con el público. Con lo cual, eso de por sí justifica eventos como estas jornadas.

P. ¿Conoce la labor astronómica que se realiza en esta región de España, en la que destaca el observatorio de Calar Alto, uno de los más importantes de Europa?

R. Es un telescopio muy poderoso y está en uso para muchos tipos de problemas de astronomía, especialmente incluyendo las búsquedas de exoplanetas, planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, usando una técnica especial en la que vemos el efecto de un planeta con su gravitación en la estrella que está orbitando alrededor. Soy consciente también de la existencia del espectrógrafo CARMENES, que es capaz de detectar planetas alrededor de otras estrellas, o sea, utilizando la técnica que mide el efecto del planeta en ellas.

P. La provincia de Almería cuenta con cielos excepcionalmente limpios. ¿Qué valor tienen lugares como este para la astronomía contemporánea?

R. En astronomía necesitamos ser capaces de ver, y las nubes entran en el camino. También necesitamos un aire muy seco, porque el vapor de agua en la atmósfera interviene con las observaciones de infrarrojos que hacemos.

P. Es usted una de las figuras claves detrás del telescopio James Webb, ¿qué descubrimiento reciente le ha sorprendido más desde su puesta en marcha?

R .Hemos descubierto que la atmósfera de la Tierra es de 190 millones de años, una pequeña fracción de la edad del universo, que es de 13,8 billones de años. También hemos estado muy contentos de ver atmósferas en planetas alrededor de otras estrellas, y hacer un análisis químico de esos planetas. Ninguno de ellos es como la Tierra, pero la técnica funciona muy bien, y eso es muy emocionante para nosotros. También he estado muy sorprendido de ver que hay moléculas en las superficies de los satélites del sistema solar externo, y que Júpiter y Saturno tienen moléculas en las superficies, cosa que no sabíamos. Parece mucho, pero ahora tenemos 13,8 mil millones de años, así que es muy temprano. Otra cosa que hemos podido hacer es encontrar y medir atmósferas de planetas alrededor de otras estrellas, que eso es muy difícil, y el James Webb es capaz de hacerlo. Se han encontrado moléculas en los satélites de planetas en el sistema solar. Eso no es una sorpresa, pero es la primera vez que algunas de estas cuestiones se han refrendado.

P. Como premio nobel por su trabajo en el Satélite Explorador del Fondo Cósmico (COBE), ¿cómo ha evolucionado nuestra comprensión del Big Bang desde entonces hasta hoy?

R. Cuando empecé a trabajar en la radiación de fondo cósmico, como estudiante de graduación, casi nada se conocía. Ahora tenemos una imagen muy precisa del universo expandido, con siete parámetros, todos muy bien medidos, y se encuentran en casi todas las estrellas del universo. Ahora tenemos algo que llamamos un modelo estándar del universo expandido. Sin embargo, todavía hay algunos retos, hay materia oscura y energía oscura, lo que nadie esperaba, y hay dificultades a la hora de medir la tasa de expansión. Cuando empezamos con el satélite del fondo cósmico, todavía se sabía realmente poco sobre el universo macroscópico. Ahora sabemos muchísimo. Sabemos con precisión las propiedades del universo basadas en medidas más recientes del fondo cósmico, y que hay muy buen acuerdo entre lo que se mide y lo que se puede predecir por el modelo estándar de cosmología; es la llamada cosmología de precisión. Pero hay cosas que todavía no se entienden bien, entre ellas la materia oscura, la energía oscura y su expansión en el universo. Hay varias formas de medir su valor, y dan resultados que difieren entre sí. John Beckman y sus colegas en el Instituto de Astrofísica en Canarias continúan midiendo la radiación de fondo cósmico, y esperamos medir una cosa más, que se llama la polarización de la radiación de fondo cósmico. Hay un experimento en Tenerife que está buscando estas medidas.

P. ¿Qué papel juega la colaboración internacional en proyectos astronómicos de esta magnitud? ¿Qué lecciones ha aprendido en ese sentido?

R.Los astrónomos tienen que viajar a los mejores telescopios, que están en pocos lugares alrededor del mundo, y completar proyectos espaciales, como el telescopio Webb, el Euclid o las misiones Gaia, son tan grandes y difíciles que todos los astrónomos necesitan usar esa información, así que a veces es muy bueno colaborar para construir el equipamiento. De hecho, el telescopio Webb fue una colaboración internacional con la NASA, las agencias espaciales europeas y canadienses, y 20.000 personas. Es muy importante. En proyectos espaciales hay mucha colaboración, y eso es muy positivo.

P. Lo ha mencionado anteriormente, la astrofísica se enfrenta hoy a nuevos enigmas: materia oscura, energía oscura, multiversos… ¿Cuál cree que será el siguiente gran ‘salto’ en la cosmología?

R. El progreso en el entendimiento de la energía oscura y la materia oscura, que es por observación, es el próximo paso que hay que dar y que ya estamos dando. Hay dos proyectos, uno ya lanzado, y otro en preparación. Hay grandes telescopios que nos van a dar más información sobre estos problemas.

P. Muchos científicos jóvenes le consideran a usted un referente. ¿Qué consejos les daría en una época de incertidumbre científica, pero también de grandes oportunidades?

R. Diría que el talento científico, las capacidades científicas, son muy importantes para todos los problemas que tenemos en el mundo. Necesitamos no solo entender el universo en general, sino el universo que está frente a nosotros; la biología, la física, cuidar de nuestro planeta. Así que hay una gran oportunidad para la investigación científica y la participación en todos los grandes problemas de nuestro planeta hoy en día. El talento y el entrenamiento científicos son muy útiles e importantes, además de muy interesantes. Con lo cual hay mucha cancha para buenos científicos.

P. ¿Hay alguna observación o dato que haya obtenido y que le haya cambiado su forma de ver el cosmos, incluso a nivel personal?

R. Se ha empezado a apreciar lo especial que es la Tierra. Sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas, pero ninguno de ellos es como la Tierra. Quizá se encuentren en un futuro, pero de momento no. Eso significa que deberíamos cuidarla y protegerla. Aparte de que es especial, es nuestra.

P. La ciencia es uno de los ámbitos clave en las sociedades actuales. La inversión por parte de las administraciones es desigual en el mundo y en muchos casos insuficientes. ¿Qué deberían hacer los Gobiernos para apostar decididamente por la ciencia y la investigación?

R. Necesitamos una base científica para casi todo lo que ocurre en cada país. Así que parece que la investigación científica es pura y no siempre es aplicada y para todo lo que hacemos necesitamos saber los detalles. Por ejemplo, en Almería se cultivan muchos tomates. Necesitamos conocer ese proyecto científico. No solo podemos decir que sabemos cómo hacerlo sino que debemos seguir investigando y hacerlo lo mejor que podamos usando la ciencia. Sí, se producen tomates muy buenos, pero hay que mejorar todos los aspectos de la producción y eso es siempre muy positivo. Y la base de la ciencia pura te permite entender mejor la parte aplicada.

P. Ha mencionado la importancia de cuidar la Tierra. ¿Estamos siendo suficientemente conscientes del reto que supone el cambio climático para la sociedad actual y la futura?

R. Probablemente no. Los cálculos dicen que va a ser muy cálido y muy incómodo vivir aquí. Podríamos estar haciendo mucho más de lo que estamos haciendo. Por otro lado, estamos empezando a aprender qué hacer. En los últimos años estamos electrificando todo el mundo. Tenemos fuentes renovables para la electricidad, el sol y el viento. La cantidad de energía renovable que utilizamos ya está subiendo bastante. Seguir en esta línea es muy positivo, pero puede no ser suficiente.

P. Como experto astrofísico, ¿qué opina de las teorías cospiranóicas que están surgiendo en los últimos tiempos en torno a cuestiones que ponen en duda hasta que la Tierra sea redonda?

R. Se puede comprobar que la Tierra es redonda, no sé cómo la gente puede pensar de esa manera. Nosotros tenemos que avanzar sin tratar de convencer a todos; hemos de continuar con el progreso científico y cuidando la Tierra. Hay que proceder sin ellos y salvaguardar la Tierra a pesar de este tipo de pensamientos.

