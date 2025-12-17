Investigadores encuentran una antigua escalera romana que revela la ‘Pompeya perdida’

Casi 2.000 años después de que una devastadora erupción volcánica destruyera y sepultara una próspera ciudad romana, los investigadores están recurriendo a la novedosa técnica de la arqueología digital para revelar la “Pompeya perdida”.

El monte Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C., cubriendo Pompeya con una gruesa capa de roca fundida, ceniza y escombros. Algunos residentes huyeron, mientras que otros murieron, atrapados por el material volcánico. Las ruinas fantasmales, congeladas en el tiempo, se convirtieron en un escenario que los arqueólogos han investigado desde 1748.

Las excavaciones han revelado los edificios y artefactos ocultos bajo la ceniza, restos coloridos de frescos decorativos y los inquietantes restos de los habitantes de la ciudad.

Pero no todas las estructuras arquitectónicas se conservaron en Pompeya, lo que deja a los investigadores con preguntas persistentes sobre la vida cotidiana en la antigua ciudad del sur de Italia.

Ahora, una sofisticada combinación de tecnología de teledetección, fotografía de corto alcance y técnicas arqueológicas tradicionales está ayudando a los investigadores a descubrir pistas que antes estaban ocultas, revelando aspectos de Pompeya que se habían perdido con el tiempo como torres, símbolos de riqueza y poder que quizás alguna vez dieron forma al paisaje urbano.

“Al reconstruir la arquitectura perdida, obtenemos una comprensión más matizada e históricamente precisa de la antigua ciudad y de la vida en ella”, dijo la doctora Susanne Muth, coautora principal del estudio y profesora en el Instituto de Arqueología de la Universidad Humboldt de Berlín.

Los hallazgos y recreaciones digitales, realizados por el proyecto Pompeii Reset y publicados recientemente en el E-Journal of the Excavations of Pompeii, incluso podrían cambiar la forma en que imaginamos el horizonte de la antigua Pompeya.

La vida entre las ruinas de Pompeya

Durante una visita a Pompeya con estudiantes en 2022, Muth se inspiró en los esfuerzos del Parque Arqueológico de Pompeya para preservar la ciudad. Consciente de los desafíos de estudiar ruinas frágiles en medio de un clima cambiante y condiciones meteorológicas variables, propuso una idea para preservar el patrimonio cultural de Pompeya mediante la reconstrucción digital no invasiva, al tiempo que se obtenía conocimiento sobre la antigua ciudad.

El Parque Arqueológico de Pompeya se interesó y se asoció con la Universidad Humboldt, que cuenta con un departamento de arqueología con un fuerte enfoque digital, incluyendo proyectos previos como la reconstrucción digital del antiguo Foro Romano.

Como parte del trabajo en curso, el equipo del proyecto emplea técnicas como escaneos LiDAR (detección y medición de luz) y fotografía para documentar lo que queda de los edificios de Pompeya y crear modelos 3D. Luego, los investigadores utilizan pistas reveladas por los escaneos —como agujeros que muestran evidencia de estructuras faltantes— para hacer reconstrucciones digitales de cómo pudieron haber sido las estructuras antes de la erupción.

Otras exploraciones recientes sobre la gente y la arquitectura de Pompeya también revelaron que los habitantes regresaron a las ruinas unas décadas después del desastre en el año 79 d.C.

“La capa de escombros volcánicos y ceniza que cubrió Pompeya tras la erupción alcanzó aproximadamente cinco metros de altura”, dijo Gabriel Zuchtriegel, coautor principal del estudio y director del parque arqueológico, por correo electrónico, y agregó que “todavía se podían ver los pisos superiores emergiendo de la ceniza, en una especie de desierto gris”.

Los antiguos pisos bajos se convirtieron en sótanos donde los habitantes construyeron hornos, molinos y chimeneas, que fueron descubiertos a principios de este año. Sin embargo, esos habitantes posteriores de Pompeya finalmente abandonaron el lugar tras otra devastadora erupción en el siglo V, señaló Zuchtriegel.

Cuando comenzaron las excavaciones a mediados del siglo XVIII, todo lo que estaba bajo la capa de ceniza seguía preservado, pero los pisos superiores se habían deteriorado y desaparecido.

Había una falta de interés en esos pisos superiores perdidos, ya que se pensaba que eran simples viviendas para los esclavos y ciudadanos más pobres de Pompeya, explicó Muth. “Durante muchos siglos, las excavaciones en Pompeya se centraron más en encontrar estatuas valiosas y pinturas murales”, señaló.

Pero el renovado interés surgió del deseo de comprender la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, añadió. “En ese proceso, se ha descubierto que los ciudadanos más acomodados de Pompeya también utilizaban habitaciones en los pisos superiores, ya que allí se han encontrado rastros de mobiliario más lujoso”.

Al centrar su búsqueda en los pisos superiores, los investigadores se sintieron atraídos por una residencia recién excavada: la Casa del Tiaso, o Casa del Thiasos.

En una habitación de la planta baja se encontraba una monumental escalera de piedra que conducía a un segundo piso. Las hendiduras en las paredes cerca de la parte superior de la escalera apuntaban a posibles evidencias de que una segunda escalera de madera había existido en el piso superior desaparecido y conducía aún más arriba, a un tercer piso.

“Cuando comenzamos a reconstruir esta habitación en términos de su arquitectura perdida, nos quedó claro que solo podía ser una torre”, dijo Muth.

Una casa de lujo en una ciudad perdida

La Casa del Tiaso fue una de las residencias más lujosas de Pompeya y probablemente pertenecía a una familia influyente, dijo Zuchtriegel.

Contenía grandes salones decorativos para banquetes, uno de los cuales daba a un patio ajardinado y otro conducía a un complejo de baños termales privados, señaló Muth.

En esa época, las grandes villas campestres fuera de las murallas de la ciudad incluían torres que se usaban para celebrar banquetes y disfrutar de vistas panorámicas.

El escritor romano Plinio el Joven describió una torre así en su villa campestre, donde podía disfrutar del amanecer y el atardecer, dijo Muth. La leyenda cuenta que el emperador romano Nerón observó el incendio de Roma desde una torre en los Jardines de Mecenas. Textos antiguos del siglo II a.C. y pinturas del siglo I a.C. al siglo I d.C. también incluyen torres anexas a villas lujosas.

Pero los arqueólogos no han buscado evidencia de torres dentro de ciudades romanas como Pompeya por una buena razón: estas casas a menudo se construían como estructuras extensas, en lugar de viviendas de varios pisos agrupadas, explicó Muth.

“Los hallazgos únicos en la Casa del Tiaso ahora nos llevan a creer que tales torres también existían en las ciudades como un elemento de la arquitectura residencial de lujo que buscaba imitar la magnífica arquitectura de las villas y con la que el propietario quería representar su estatus social desde lejos”, dijo Muth.

El dueño de la Casa del Tiaso pudo haber celebrado banquetes con invitados en el piso superior de la torre, disfrutando de la vista de la ciudad y el golfo de Nápoles, añadió.

La torre también pudo haberse utilizado para observar las estrellas en el cielo nocturno. La astrología era popular en la sociedad romana, aunque varios emperadores intentaron prohibirla, señaló Zuchtriegel.

Las regulaciones religiosas pueden explicar por qué las torres no eran comunes en la ciudad, dijo el Dr. Marcello Mogetta, director del departamento de clásicos, arqueología y religión de la Universidad de Missouri. Mogetta no participó en la nueva investigación.

En la antigua Roma, los templos y santuarios necesitaban líneas de visión despejadas para la toma de auspicios —interpretar presagios a partir del comportamiento de las aves— y otros rituales. Los edificios privados más altos estaban restringidos, lo que llevó a que las mansiones urbanas se expandieran hacia abajo para crear pisos hundidos, explicó Mogetta.

Si bien hay evidencia clara de apartamentos en los pisos superiores en Pompeya, una torre de gran altura en una casa prestigiosa como la Casa del Tiaso es algo sin precedentes, pero no descabellado, dijo.

Las torres también reflejan la innovación creativa empleada por los habitantes de Pompeya para afirmar su prestigio, añadió Mogetta.

“Estructuras similares a torres aparecen en pinturas murales pompeyanas que representan paisajes urbanos, aunque tradicionalmente se han descartado como fantasía artística impulsada por el gusto por el ilusionismo”, dijo Mogetta. “La reconstrucción propuesta desafía esa suposición. Si es precisa, significa que esas escenas pintadas podrían haber reflejado el paisaje urbano real más de lo que pensábamos”.

Reconstruyendo el pasado

La reconstrucción digital de los edificios de Pompeya es como un trabajo de detective, dijo Muth. Toda la evidencia se recopila meticulosamente y no se deja ningún detalle sin documentar.

Ahora los investigadores utilizan drones para capturar escaneos de edificios completos, tecnología láser para medir superficies y fotografía de corto alcance para determinar detalles de textura. Las imágenes superpuestas ayudan a crear modelos 3D en un proceso llamado fotogrametría.

A partir de los escaneos y fotos se crea un gemelo digital de un edificio, que los investigadores usan para reconstruir la arquitectura perdida, reinsertando virtualmente vigas de madera en los agujeros de las paredes y siguiendo patrones para determinar dónde existieron pisos superiores o escaleras.

“Procedemos con mucha cautela, discutimos mucho, probamos una propuesta, la rechazamos, la corregimos, descubrimos nuevas pistas, comparamos esas pistas con otros edificios de Pompeya para encontrar analogías”, dijo Muth. “Paso a paso, surge un modelo 3D sobre el que podemos desarrollar nuestros argumentos y propuestas de manera transparente y luego presentarlos para que puedan ser revisados y discutidos por la comunidad científica”.

Los arqueólogos han utilizado durante mucho tiempo dibujos o modelos 3D a escala para reconstruir arquitectura perdida. La arqueología digital lleva el proceso algunos pasos más allá, señaló Muth.

Es fácil que los dibujos bidimensionales contengan errores porque solo pueden revisarse desde un ángulo. Pero los modelos 3D deben ser 100 % precisos desde todos los ángulos.

“Solo cuando el diseño estructural del edificio se recrea digitalmente con precisión en un modelo 3D se puede comprender la arquitectura y desarrollar una reconstrucción plausible”, dijo Muth.

La tecnología de los videojuegos también está haciendo que los modelos 3D sean más accesibles, permitiendo examinar más de cerca los espacios habitables antiguos mediante recorridos virtuales.

“Podemos visualizar de manera más concreta un banquete a la luz de las velas, o una celebración en la cima de la torre de la Casa del Tiaso, pero también las opresivas condiciones de trabajo en la llamada panadería de esclavos de al lado”, explicó Muth. “Todo esto nos ayudará a plantear y obtener nuevas preguntas y respuestas sobre la vida en Pompeya”.

Aun así, persisten las dudas sobre si hubo más casas en Pompeya que alguna vez incluyeron torres, y el equipo sigue buscando rastros de pisos superiores perdidos.

“Para quienes no podían aprovechar las vistas naturales, una estructura tipo torre era una solución ingeniosa: combinaba espectáculo, visibilidad y señalización social en un solo gesto arquitectónico”, dijo Mogetta. “Se necesita más trabajo del proyecto Pompeii Reset en otros sectores de la ciudad para revelar cuán extendido estaba realmente el fenómeno”.

Las casas antiguas rara vez sobreviven al paso del tiempo, especialmente milenios, y si lo hacen, solo quedan fragmentos como cimientos sólidos para marcar dónde estuvo una residencia. Pero algunos sitios, como Pompeya, son excepcionales y podrían usarse para reconstruir antiguos horizontes urbanos y mostrar cómo crecieron las ciudades con el tiempo. Por ejemplo, los investigadores saben que la Italia medieval estaba llena de torres porque algunas de ellas aún se mantienen en pie hoy en día.

En el yacimiento arqueológico de Çatalhöyük, hay evidencia de una red de viviendas construidas tan juntas que las personas del Neolítico que vivían allí entre 7400 a.C. y 5200 a.C. tenían que usar los techos para acceder a sus interiores. Con el tiempo, se construyeron nuevas viviendas sobre las casas originales.

“Sabemos que las ciudades y asentamientos del pasado debieron tener, a menudo, un horizonte más alto del que ahora podemos observar directamente, desde el Çatalhöyük neolítico hasta las ciudades de la Italia medieval, y el mundo romano no es la excepción”, dijo Daniel Diffendale, investigador posdoctoral en la Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia, quien no participó en el nuevo trabajo. “Hay evidencia de edificios más altos si se busca”.

Preservar Pompeya para el futuro

El objetivo de Muth es que la reconstrucción digital de la Casa del Tiaso incluya eventualmente todas las habitaciones. Pero el proyecto más amplio no tiene fecha de finalización; el equipo quiere ver cuántos edificios puede reconstruir virtualmente para preservar el patrimonio de Pompeya.

Las herramientas digitales se han convertido en una forma fundamental de monitorear el estado de conservación de Pompeya y determinar dónde se necesita intervención.

También pueden crear modelos de partes de la ciudad que no se conservaron en absoluto, dijo Zuchtriegel.

“La arqueología digital es mucho más que simplemente crear reconstrucciones fantasiosas de edificios antiguos”, dijo. “Es una forma de reflexionar sobre estas estructuras y cómo realmente funcionaban y se utilizaban”.

Más de 13.000 habitaciones han sido excavadas en la ciudad perdida desde 1748, y un tercio de la antigua Pompeya sigue enterrado bajo ceniza volcánica.

Los hallazgos de excavaciones recientes podrían ayudar a los investigadores a comprender casas que se investigaron por primera vez hace décadas o siglos, pero excavar toda Pompeya no es el objetivo, dijo Zuchtriegel. El parque arqueológico quiere dejar algo para las futuras generaciones.

