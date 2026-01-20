Investigadores encuentran que el origen de la Luna no fue fortuito y se reescribe la crónica del universo

Un reciente estudio modifica la interpretación acerca de la formación de la Luna y requiere una revisión de los orígenes del sistema solar

Investigadores internacionales realizaron un descubrimiento que cuestiona la teoría clásica del origen de la Luna. Este nuevo enfoque sostiene que el impacto que dio lugar al satélite natural no fue un evento fortuito, sino el resultado de cuerpos formados en la misma región del disco protoplanetario.

El hallazgo, fundamentado en análisis geoquímicos y modelos de formación planetaria, indica que la composición de la Tierra y del objeto precursor de la Luna tiene orígenes comunes. Esta revelación podría explicar las similitudes en elementos clave y requiere una revisión de las cronologías y mecanismos en los inicios del sistema solar.

Nuevos estudios podrían redefinir los orígenes de la Luna

Los estudios compararon abundancias de metales e isótopos en muestras terrestres y en registros de la Luna y propusieron que muchos de los bloques que construyeron ambos cuerpos provenían del interior del sistema solar. El resultado es coherente con escenarios donde los planetesimales vecinos convergen y colisionan tras una etapa de migraciones y mezclas locales.

Este enfoque ofrece una explicación más ordenada de por qué la Luna y la Tierra muestran similitudes químicas que la teoría del impacto casual tenía dificultades para justificar. También implica que la formación no fue un único evento aislado sino parte de un proceso regional más amplio.

El hallazgo transformará la historia del planeta

Si se confirma el nuevo modelo, los libros de texto sobre la formación planetaria deberán actualizarse: la génesis de la Luna pasaría a ser un capítulo de un proceso colectivo de acreción y redistribución de material en la vecindad orbital terrestre, no solo la consecuencia de una colisión accidental.

La reinterpretación afecta además a cómo entendemos la evolución temprana de la Tierra (su masa, su manto y la distribución de hierro) y plantea preguntas sobre la frecuencia de eventos similares en otros sistemas planetarios observables.

Controversia y nuevos chequeos sobre esta teoría

La comunidad científica acoge con interés el estudio, aunque advierte que todavía quedan piezas por resolver: hace falta ampliar las muestras, perfeccionar modelos dinámicos y conciliar discrepancias en datos isotópicos. La discusión activa es saludable y marcará las próximas campañas de muestreo y simulación.

A corto plazo, los investigadores planean nuevas mediciones y simulaciones para contrastar el escenario regional frente al clásico impacto aleatorio. De confirmarse, el descubrimiento reescribirá capítulos enteros sobre el origen de la Luna y el desarrollo del sistema solar.

Fuente: cronista.com