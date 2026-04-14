Investigadores descubren que al añadir gotas de agua al gasóleo se reducen las emisiones en un 60% en coches diésel

Un estudio revela que mezclar microgotas de agua con gasóleo podría revolucionar los motores diésel y disminuir la contaminación

Una solución tan simple como inesperada podría cambiar el futuro de los motores diésel, y es que añadir pequeñas gotas de agua al combustible. Investigadores han demostrado que esta técnica puede reducir hasta un 60% las emisiones contaminantes, sin necesidad de tener que volver a diseñar los motores actuales.

El truco es agua en el combustible

El descubrimiento se basa en una nueva tecnología conocida como emulsión de agua-diésel, que consiste en mezclar el combustible con diminutas gotas de agua que se encuentran estabilizadas mediante compuestos químicos.

Lejos de ser una idea improvisada, esta técnica lleva años investigándose, pero ahora nuevos estudios han demostrado su enorme potencial para reducir de forma drástica la contaminación.

¿Cómo logra reducir las emisiones?

La clave se encuentra en lo que ocurre dentro del motor. Cuando el combustible que se ha emulsionado previamente se quema, las gotas de agua se vaporizan rápidamente y provocan pequeñas «microexplosiones».

Este fenómeno mejora la pulverización del diésel y favorece una combustión mucho más eficiente, lo que reduce los contaminantes como los óxidos de nitrógeno y las partículas finas.

En algunos experimentos, los expertos han encontrado que las emisiones superan el 60%, una cifra muy importante en comparación con las tecnologías actuales.

Todavía no es 100% efectivo

Pese a los buenos resultados, los expertos piden prudencia. Todavía es necesario evaluar diferentes aspectos como la durabilidad del motor, la estabilidad de la mezcla o su viabilidad a gran escala.

Además, mantener estable la emulsión no es nada sencillo, ya que el agua y el diésel tienden a separarse, por lo que se requiere una serie de aditivos específicos para garantizar que su uso sea seguro.

Un paso hacia un transporte más limpio

Aunque el futuro del automóvil apunta hacia unas energías más limpias, este descubrimiento podría convertirse en una solución clave.

Reducir las emisiones del diésel sigue siendo un reto urgente, y esta nueva tecnología ofrece una alternativa mucho más barata, eficaz y relativamente fácil de implementar.

Fuente: okdiario.com