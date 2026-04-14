Es real. Cometa C/2025 R3 PanSTARRS podrá verse desde México a simple vista sólo estos días

Éste cometa causa gran expectativa ya que es un nuevo descubrimiento no periódico, es decir que puede que no se vuelva a repetir jamás

Hace unos días te contamos sobre un fenómeno astronómico histórico: el paso cercano a la Tierra de un cometa recién descubierto durante abril, generando gran expectativa entre científicos y aficionados. Se trata del astro C/2026 A1 (MAPS) , hallado en enero, cuyo comportamiento es incierto.

Y ahora llega otro cometa recién descubierto se podrá ver a simple vista desde la Tierra, en MILENIO te contamos cuándo verlo en vivo para que no te pierdas este histórico momento.

¿El cometa C/2025 R3 PanSTARRS es un nuevo descubrimiento?

Posiblemente el nombre no te suene conocido y eso se debe a que el cometa C/2025 R3 fue descubierto el 8 de septiembre de 2025 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. En ese momento era un punto muy tenue que solo equipos profesionales podían detectar. Su nombre indica que es un objeto nuevo y no periódico espacial.

El proyecto Pan-STARRS se dedica a rastrear el cielo en busca de asteroides y cometas nuevos. Este descubrimiento es especial porque el objeto proviene de la lejana nube de Oort. Científicamente es un resto antiguo que ayuda a entender el sistema solar de hoy día.

Su designación oficial explica que fue el tercer cometa hallado en la primera quincena de septiembre. El nombre PanSTARRS otorga el crédito al observatorio hawaiano responsable del hallazgo.

¿Cuándo alcanzará el perihelio el cometa?

El perihelio, es decir el punto más cercano del astro al Sol, ocurrirá el 19 de abril de 2026 y estará a unos 73 millones de kilómetros de distancia de nuestra propia estrella brillante.

Al acercarse al calor solar, el cometa podría brillar intensamente o incluso fragmentarse por las altas temperaturas. Si sobrevive, su brillo aumentará notablemente gracias al polvo y gas que expulse de forma muy constante ahora.

Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que pasará una vez y luego regresará al espacio interestelar. Debido a su órbita retrógrada, se mueve en dirección opuesta a la de los planetas del sistema solar.

¿Se podrá ver desde México?

Afortunadamente, en esta ocasión podrás disfrutar del evento desde el hemisferio norte, incluyendo a México, dónde el cometa se observará mejor durante las mañanas. Debes mirar hacia el horizonte justo unas horas antes de que salga el Sol de forma clara y muy directa.

Mientras que en el sur se verá al atardecer, en México la visibilidad será más favorable antes del amanecer. Se desplazará por constelaciones como Pegaso para servir de referencia visual del cielo nocturno.

Se podrá ver bien desde todo el país, especialmente en zonas rurales sin luces de ciudad . Lo ideal es usar binoculares para apreciar mejor la cola y el núcleo del cometa con mucha calma y paciencia.

¿Qué días se podrá ver en México?

Hay varias fechas importantes para su observación, ya que el brillo del cometa cambia según su distancia al Sol y la Tierra. También influye si la Luna está llena u oculta de forma total.

A mediados de mes el cielo estará más oscuro, facilitando la observación. Conforme pasen los días, el cometa se moverá entre diferentes constelaciones antes de alejarse de nosotros por siempre. Estos son los días clave:

17 de abril: La mejor ventana de observación gracias a la Luna nueva, que dejará el cielo lo más oscuro posible.

19 de abril: Fecha del perihelio; el cometa estará en la constelación de Piscis cerca de un desfile de cuatro planetas.

26 y 27 de abril: Ocurrirá el máximo acercamiento a la Tierra, situándose a unos 70.8 millones de kilómetros de distancia.

Finales de abril: Es el periodo de máxima visibilidad, donde el brillo podría permitir verlo incluso a simple vista.

Fuente: milenio.com