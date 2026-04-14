Científicos descubren un nuevo virus en mariscos que podría causar ceguera en humanos, generando preocupación a nivel internacional. Este fenómeno ha sido observado principalmente en China desde 2026, donde se identificó el Nodavirus de Mortalidad Encubierta (CMNV) capaz de afectar la salud visual. Se transmite principalmente a través del consumo de mariscos crudos o la manipulación de estos productos en condiciones inadecuadas. La comunidad científica trabaja para entender cómo este virus logra atravesar la barrera de especies.

El impacto del Nodavirus en la salud pública es alarmante, ya que ataca directamente el globo ocular, provocando síntomas como dolor intenso y fotofobia. En casos severos, puede llevar a una pérdida total de la visión. Un estudio reciente reveló una similitud genética del 98.96% entre el virus presente en humanos y en especies acuáticas. Esta similitud permite que el virus salte entre especies, lo que plantea un nuevo desafío para las medidas de seguridad en la manipulación de alimentos marinos.

¿Cómo identificar una posible infección de Nodavirus?

Distinguir una infección de Nodavirus es crucial para prevenir complicaciones graves como la ceguera. Los síntomas son claramente visuales y distintivos. Los afectados pueden experimentar fotofobia, dolor ocular y visión borrosa. La inflamación visible en el ojo y una presión intraocular elevada son señales de alerta. Las infecciones avanzadas, si no se tratan a tiempo, pueden resultar en daños permanentes a la vista, lo que destaca la necesidad de atención médica precoz.

¿Dónde y cómo se transmite el Nodavirus?

El riesgo de transmisión del CMNV está vinculado estrechamente al manejo indebido de productos pesqueros. Las personas que consumen mariscos crudos o insuficientemente cocidos son particularmente vulnerables. Asimismo, trabajadores del sector acuícola corren riesgo si no emplean las protecciones adecuadas. La exposición directa a fluidos contaminados, ya sea por salpicaduras en los ojos o heridas abiertas, es también un vector de transmisión significativo.

Medidas de prevención para enfocar la seguridad alimentaria

Investigadores enfatizan la importancia de extremar las precauciones higiénicas al manipular productos marinos. Cocinar bien los mariscos y utilizar equipo de protección personal en ambientes laborales acuícolas puede mitigar el riesgo de contagio. Mantener las superficies limpias y asegurar una cadena de frío adecuada son prácticas recomendadas para prevenir la propagación del virus.

En resumen, el Nodavirus de Mortalidad Encubierta ha captado la atención mundial debido a su impacto en la salud ocular humana. Con su potencial para causar ceguera, este virus representa un nuevo desafío para la seguridad alimentaria global. Hasta 2026, el enfoque de las investigaciones está en identificar estrategias efectivas de prevención y establecer normas más estrictas de higiene en la manipulación de productos pesqueros. La comunidad científica continúa trabajando para comprender mejor este virus y mitigar su impacto. Alentamos a las personas a seguir las recomendaciones de expertos y buscar atención médica inmediata si experimentan síntomas preocupantes tras el consumo de mariscos.

Fuente: lajornadadeoriente.com.mx