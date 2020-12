Grandes terremotos pueden explicar el rápido calentamiento del Ártico

El rápido calentamiento experimentado por el Ártico podría haber sido provocado por una serie de grandes terremotos, según plantea un investigador ruso en un nuevo estudio publicado en Geosciences.

El calentamiento global es uno de los problemas urgentes que enfrenta la civilización. Se cree ampliamente que es causado por la actividad humana, que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin embargo, esta opinión no explica por qué las temperaturas a veces aumentan de manera bastante abrupta.

En el Ártico, uno de los factores que impulsa el calentamiento climático es la liberación de metano del permafrost y los hidratos de gas metaestables en la zona de la plataforma continental. Desde que los investigadores comenzaron a monitorear las temperaturas en el Ártico, la región ha experimentado dos períodos de calentamiento abrupto: primero en las décadas de 1920 y 1930, y luego a partir de 1980 y continúa hasta el día de hoy.

Leopold Lobkovsky es director del Laboratory for Geophysical Research of the Arctic and Continental Margins of the World Ocean del MIPT (Instituto de Física y Tecnología de Moscú). En su artículo, plantea la hipótesis de que los cambios abruptos de temperatura inexplicables podrían haber sido provocados por factores geodinámicos. Específicamente, señaló una serie de grandes terremotos en el Arco de las Aleutianas, que es el área sísmicamente activa más cercana al Ártico.

Para probar su hipótesis, Lobkovsky tuvo que responder tres preguntas. Primero, ¿coincidieron las fechas de los grandes terremotos con los saltos de temperatura? En segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo que permite que las perturbaciones litosféricas se propaguen a lo largo de más de 2000 kilómetros desde las Islas Aleutianas hasta la región de la plataforma ártica? En tercer lugar, ¿cómo intensifican estas perturbaciones las emisiones de metano?

La respuesta a la primera pregunta provino del análisis de datos históricos. Resultó que el Arco de las Aleutianas fue de hecho el lugar de dos series de grandes terremotos en el siglo XX. Cada uno de ellos precedió a un aumento brusco de temperatura de unos 15 a 20 años.

Se necesitó un modelo de dinámica de excitación litosférica para responder a la segunda pregunta. El modelo utilizado por el investigador describe la propagación de las llamadas ondas tectónicas y predice que deben viajar a unos 100 kilómetros por año. Esto concuerda con el retraso entre cada una de las grandes series de terremotos y el posterior aumento de temperatura, ya que las perturbaciones tardaron entre 15 y 20 años en transmitirse a más de 2.000 kilómetros.

Para responder a la tercera pregunta, el investigador propuso la siguiente explicación: las ondas de deformación que llegan a la zona de la plataforma causan tensiones adicionales menores en la litosfera, que son suficientes para romper la estructura interna de los hidratos de gas metaestables y el permafrost que almacena el metano capturado. Esto libera metano al agua de la plataforma y la atmósfera, lo que provoca un calentamiento climático en la región debido al efecto invernadero.

“Existe una clara correlación entre los grandes terremotos en el Arco de las Aleutianas y las fases del calentamiento climático. Existe un mecanismo para transmitir físicamente las tensiones en la litosfera a las velocidades adecuadas. Y estas tensiones adicionales son capaces de destruir los hidratos de gas metaestables y el permafrost , liberando metano. Cada uno de los tres componentes de este esquema es lógico y se presta a una explicación matemática y física. Lo que es más importante, explica un hecho conocido (el aumento abrupto de las anomalías de temperatura en el Ártico) que los modelos anteriores no tenían en cuenta”, comentó Lobkovsky en un comunicado.

Según el investigador, su modelo se beneficiará de la discusión y probablemente se mejorará, y queda mucho por hacer para confirmar o descartar el mecanismo propuesto.

Fuente: europapress.es