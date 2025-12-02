Gatos y ADN antiguo: el hallazgo que reescribe su origen

A diferencia de los perros, los gastos domésticos son muy similares a sus ancestros

Los gatos son las mascotas favoritas de muchos, una especie que suele ser muy cambiante al haber algunos que son muy cercanos a sus dueños, otros que odian el exterior y el contacto, entre otros, pero ahora la ciencia conoce un poco más sobre su origen.

A diferencia de los perros, existen dudas de cómo y en qué momento de la historia estos felinos se convirtieron en un ejemplar doméstico, algo que llevó a crear la iniciativa “Proyect Felix” o Proyecto Félix, que tiene como objetivo rastrear los orígenes del gato doméstico con su antepasado más remoto.

La investigación llevó al análisis del ADN de restos de gatos bien conservados obtenidos en yacimientos humanos que datan de hace más de 10,000 años.

Antes de conocer los resultados, se debe saber que la especie actual desciende del todavía existente gato montés africano, y, no solo eso, los felinos actuales son muy similares física y conductualmente a sus ancestros.

Tras el estudio del ADN se descubrió que estos especímenes no estaban estrechamente emparentados con los gatos actuales, por lo que su linaje podría llegar hasta la Europa antigua de hace solo 2,000 años.

La diferencia con los perros sería monumental, ya que se estima que pasaron a ser domesticados hace 20,000 años, aunque su relación con los humanos también se construyó bajo necesidades similares y de caza como para control de plagas.

Los científicos revelaron que los datos encontrados podrían sustentar que los ancestros más similares a los gatos actuales, por la cuestión genética, estarían en Europa hace 2,000 años donde comenzaron a existir especies cruzadas y algunas que ya compartían la misma información que los gatos monteses africanos.

Sobre especies como los gatos monteses en la isla de Cerdeña, Italia, se explicó que estos habrían sido llevados a este territorio hace 2,200 años, en un movimiento separado a la domesticación de la especie.

El misterio de la domesticación de los gatos

Debido a que son pocos los datos certeros sobre la domesticación de los gatos y a que son casi idénticos a sus antecesores, los científicos sostienen una variedad de teorías sobre cuándo comenzaron a ser unidos a los humanos.

Una de ellas es que los gatos son una especie que se domesticó sola, ellos mismos en sus interacciones con los humanos terminaron por congeniar en los mismos espacios.

Otra es que su origen puede estar hace 10,000 años en una región de Asia occidental en donde fueron encontrados huesos de gatos aparentemente enterrados junto a una persona en un yacimiento en lo que hoy actualmente es Chipre.

Muestras de hace al menos 6,000 años también se han encontrado en Europa, en donde los gatos habrían sido llevados por agricultores neolíticos de Anatolia, península ubicada en lo que hoy es Turquía.

Muchos consideran que su verdadera domesticación estuvo en Egipto en donde la especie fue incluso una venerada y vista como seres superiores, esto hace al menos 4,000 años.

Fuente: oem.com.mx