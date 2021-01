Encuentran grandes depósitos de agua en el volcán más explosivo del mundo

Las erupciones volcánicas son parte de los fenómenos naturales más impresionantes y peligrosos que se desarrollan en nuestro plantea. Para poder estar a salvo, las hemos estudiado tanto a ellas como a los volcanes que las producen. Ahora, a través de estas investigaciones, se han descubierto depósitos de agua inesperadamente grandes en uno de los volcanes más activos del mundo. ¿Qué implica esto?

Los investigadores Andrea E. Goltz, Michael J. Krawczynski, Maxim Gavrilenko, Natalia V. Gorbach y Philipp Ruprecht de la Universidad de Washington en St. Louis justamente se dedicaron a perseguir esta respuesta. Para esto, estudiaron al volcán más explosivo de todos dentro de la península de Kamchatka en Rusia.

Los resultados de sus esfuerzos se publicaron recientemente en la revista científica Contributions to Mineralogy and Petrology. Gracias a estos, no solo se identificaron los grandes depósitos de agua dentro del Shiveluch, sino que también se les encontró una utilidad inesperada.

Shiveluch, el volcán más explosivo del mundo

Otros volcanes activos como el Kilauea en Hawái pueden llegar a ser mucho más conocidos. Pero, mirando la actividad volcánica, el Shiveluch de Kamchatka simplemente no tiene competidores.

En los últimos 10 mil años, el Shiveluch ha tenido no menos de 40 erupciones volcánicas violentas. De entre ellas, la más reciente se dio en 1964. Con ella, se creó un nuevo cráter en la superficie y los flujos piroclásticos abarcaron casi 100 kilómetros cuadrados.

Desde hace más de 20 años, el Shiveluch ha estado en constante erupción, pero esta de tamaño moderado. Debido a esta relativa “calma” (o lo más cercano que se puede tener a ella en este volcán activo), los investigadores juntaron los equipos, las herramientas y la voluntad para investigar el volcán y los depósitos de agua ubicados en él.

Lo que los depósitos de agua del volcán Shiveluch pueden enseñarnos

Uno de los principales motivos por lo que el estudio de estos elementos se hizo de gran interés para los científicos es que, gracias a los datos recolectados, sería posible tener una idea mucho más clara de cómo se maneja el ciclo global del agua y las “tuberías” de los volcanes a través de las que se mueve el magma (y en las que en ocasiones se acumula agua).

Por si fuera poco, la alta presencia de depósitos de agua en el volcán Shiveluch también reveló tener un valor inesperado. Gracias a esta, algunos nódulos de magma que hicieron erupción de “conservaron” en el tiempo.

“Los minerales en estos nódulos conservan las firmas de lo que estaba sucediendo al principio de la evolución del magma, en las profundidades de la corteza terrestre”, dijo Goltz.

Por ende, los datos encontrados no solo servirán para entender los procesos actuales que se dan en los volcanes ahora, sino que también dará detalles de las épocas primigenias de estos gigantes capaces de escupir fuego.

¿Qué es lo que ha hecho a este descubrimiento algo tan especial?

En general, todos los volcanes tienen pequeños depósitos de agua, por lo que encontrarla presente en el Shiveluch no es tan extraño. Sin embargo, las proporciones en las que estaba presente hicieron que los científicos pararan en seco para investigar el fenómeno.

Básicamente, la cantidad de agua por peso (water for weith o wt) en los volcanes usualmente es de 1% –subiendo como máximo a un 4%–. Algunos muy específicos sufren de un fenómeno conocido como súperhidro en el cual su porcentaje de wt sube a 8%.

Ahora, en el volcán Shiveluch, los depósitos de agua encontrados dieron como resultado un porcentaje de agua por peso de entre 10 y 14%. Justamente este exceso de agua es el que ha permitido que esta formación realice un proceso de único en los nódulos de magma que ha conservado los minerales –y la historia del volcán– de formas nunca antes vistas.

Fuente: tekcrispy.com