Investigadores descubren que la Tierra pudo haber tenido anillos como los de Saturno

Hace 466 millones de años, la Tierra pudo haber tenido un impresionante sistema de anillos, similar al de Saturno.

Esta teoría, propuesta por investigadores en el campo de la geología planetaria, sugiere que estos anillos se formaron tras la desintegración de un gran asteroide rico en condritas L, que orbitó nuestro planeta durante millones de años y marcó profundamente el clima global de aquella época.

¿Cómo se formaron los anillos terrestres?

La teoría indica que un gigantesco asteroide se acercó peligrosamente a la Tierra. Al cruzar el límite de Roche, la intensa atracción gravitacional del planeta desgarró el asteroide en una nube de escombros que se distribuyó alrededor del antiguo ecuador.

Esta banda de polvo y rocas permaneció temporalmente en órbita, proyectando sombras que enfriaron significativamente ciertas regiones del planeta.

Las evidencias en las antiguas rocas

Las pruebas de este fenómeno se encuentran en 21 cráteres de impacto del período Ordovícico.

Estas concentraciones de cráteres, localizadas en una franja de 30 grados alrededor del ecuador de aquella época, han despertado el interés de los científicos.

La disposición inusual de estas formaciones geológicas sugiere impactos concentrados en una zona específica de la superficie terrestre.

Impacto en el clima global

El efecto de los anillos sobre el clima terrestre fue monumental. La barrera de polvo creada tras la desintegración del asteroide bloqueó gran parte de la luz solar, provocando un enfriamiento global drástico que alteró las condiciones ambientales.

Las capas de hielo continentales avanzaron rápidamente al final del Ordovícico, y los ecosistemas oceánicos experimentaron cambios significativos debido al nuevo equilibrio térmico.

La teoría de que la Tierra pudo haber tenido anillos como los de Saturno ofrece una fascinante perspectiva sobre el pasado cósmico de nuestro planeta.

Actualmente, los científicos continúan estudiando las pistas geológicas dejadas por este extraordinario evento para comprender mejor su impacto real en el clima y la vida en la Tierra.

Mientras tanto, las investigaciones siguen avanzando y ofrecen nuevas pistas sobre cómo fuerzas cósmicas lejanas han moldeado nuestro mundo a lo largo de los eones.

Fuente: vistazo.com