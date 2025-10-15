La mayoría de los datos científicos no alcanzan todo su potencial para llevar a cabo nuevos descubrimientos.

Permanecen en unos 80 laboratorios de cada 100 conjuntos de datos producidos, 20 se dividen, pero rara vez se reutilizan, dos cumplen estándares menos justos y, por lo general, solo uno conduce a una nueva búsqueda.

Las consecuencias son importantes: el lento progreso del tratamiento del cáncer, la falta de evidencia adecuada de los modelos climáticos y los estudios no pueden ser replicados.

Para cambiar esto, Open-Science Publisher Frontiers ha introducido Frontiers Frantiers Data Management, que describe el primer servicio amplio de datos de investigación impulsado por IA del mundo. Está diseñado para crear todos los pasos necesarios, comprobaciones de cumplimiento, formato de radio AI, revisiones por pares, un portal interactivo, certificado y alojamiento permanente, ambos reutilizables y debidamente acreditados. El objetivo es garantizar que la inversión en investigación actual se traduzca en salud, sostenibilidad y rápido progreso tecnológico.

Los principios justos (exploradores, accesibles, interútiles y reutilizables) se crean con una estructura expuesta ampliada que garantiza a cada conjunto de datos que tanto los humanos como las máquinas son compatibles con la IA y moralmente reutilizables. El Fair Data Management System es la primera implementación efectiva de este modelo y llega en un momento en el que la producción de investigación está aumentando rápidamente y está remodelando el descubrimiento de la inteligencia artificial. Convierte principios de alto nivel en una infraestructura real escalable con efectos mensurables.

La Dra. Kamila Markram, cofundadora y directora ejecutiva de Frontiers, explicó:

“El noventa por ciento desaparece en el vacío de la ciencia. Con Frontier Fair Data Management, no es necesario perder ningún conjunto de datos ni ningún descubrimiento: cada contribución ahora puede aumentar el progreso, obtener crédito y publicar ciencia”.

IA central

Los trabajos que requieren esfuerzos manuales a la vez (organizar y verificar metadatos y publicar resultados, comenzando con el administrador de datos de IA) se realizan en minutos, impulsados ​​por la sensación, en la iniciativa fronteriza detrás de la feria.

Los investigadores que envían sus datos obtienen cuatro resultados integrados: un paquete de datos certificado, un artículo de datos de seguridad y contaminados por pares, visualización y un portal de datos interactivo y un certificado justo con chat de IA. Cada componente incluye control de calidad y resumen de limpieza que facilita los datos para los usuarios generales y es más compatible en las ramas de investigación.

En conjunto, estos resultados garantizan que cada conjunto de datos haya sido almacenado, legal, útil y reutilizable, lo que ayuda a acelerar el descubrimiento y al mismo tiempo brinda el reconocimiento adecuado a los investigadores. La Feria Fronteras también mejora la visibilidad y la accesibilidad, apoyando la reutilización responsable por parte de científicos, formuladores de políticas, profesionales, comunidades e incluso sistemas de inteligencia artificial, permitiendo a la sociedad recaudar mayores precios por la inversión en ciencia.

Conjuntos de datos piloto emblemáticos

Características de la variante Sars-Cov-2 – Este conjunto de datos, que cubre 3800 variantes de proteína Spike, vincula los pronósticos estructurales de ALPAFFOLED 2 y ESMFOL con datos de expresión y unión de ACE2. Proporciona un recurso poderoso para la preparación ante epidemias y permite una comprensión profunda del comportamiento y la aptitud de las variantes.

Resonancia magnética de la lesión cerebral obbina. – Un conjunto de datos armonioso de 343 exploraciones por resonancia magnética con defusión de cuatro centros de investigación, compuestas a lo largo del protocolo y alineadas para comparar. Respalda el progreso del biómetro reproductivo, el potente análisis cruzado y la investigación sobre lesiones cerebrales pretraumáticas.

Índice de Presión Ambiental (1990-2050) – Una combinación de datos y pronósticos de modelos observados en 43 países durante más de seis décadas, este banco de datos rastrea las emisiones, los desechos, la población y el PIB. Depende de evaluaciones comparativas sostenibles y planes de política climática basados ​​en pruebas.

Biodiversidad de la zona del Indo-Pacífico -Los 280 atols de toda la región, este conjunto de datos integra registros de biodiversidad, hábitat de arrecifes, índice climático e historia del uso humano. Proporciona una base sin precedentes para la investigación interregional sobre modelos ambientales, prioridades de conservación y ecosistemas insulares vulnerables.

Los investigadores que realizan pruebas piloto han observado que Frontier Fair no sólo almacena datos y no los comparte, sino que también genera confianza en la reutilización de sus datos mediante controles de calidad, resúmenes claros para los no expertos y la confiabilidad de los conjuntos de datos, mientras los científicos confirman la aceptación del crédito.

Todos los conjuntos de datos piloto se adhieren a la especificación Fair Open Open, reutilizable, reutilizable y leal a su uso responsable, reutilizable y leal a largo plazo de humanos y máquinas, por lo que los datos de hoy pueden acelerar las soluciones del mañana para los desafíos más estresantes de la sociedad.

Reconocimiento y reutilización

Cada reutilización multiplica el valor del conjunto de datos original, lo que garantiza que ningún descubrimiento se desperdicie, que cada contribución pueda difundirse en la siguiente era y que los investigadores obtengan reconocimiento por su trabajo.

Dr. Shan Hill, cofundador y director ejecutivo de Cension, Fair Data Management Frontier AI Initiative, Nota:

“La ciencia invierte en miles de millones de datos, pero la mayor parte se pierde – y los investigadores rara vez reciben crédito. Con Frontier Fair, cada conjunto de datos es citado, cada científico es reconocido – finalmente recompensa los datos necesarios para hacer que el trabajo de hacer que las nuevas tecnologías, las soluciones climáticas y las nuevas tecnologías cosechen a la sociedad”.

¿Qué dicen los investigadores?

Dr. Ángel Borja, Investigador Principal, Azati, Investigación Marina, Alianza Vasca para la Investigación y la Tecnología (BRTA):

“Recomiendo encarecidamente publicar este tipo de creación de datos y artículos (porque puedes generar información muy rápidamente y es útil para cualquier último usuario).

Eric Shalts, investigador principal, Centro Académico Leden para la Investigación de Medicamentos (LACDR); Líder de implementación correcta, Fundación Go Fair:

“La Feria Fronteras ha captado plenamente los aspectos científicos del proyecto.”

Famek Hadema, investigador y director de innovación del sistema de datos sanitarios, sector farmacéutico:

“Frontiers Fair² facilita las buenas políticas para los investigadores y los solicitantes de salud digital, y demuestra que reutilizar conjuntos de datos como la cera no debería ser complicado. Frontiers Fair-Health Research abre la puerta a nuevas instalaciones”.

Dr. Blue Harris, profesor residente, Departamento de Neurocirugía, Centro de Investigación de Lesiones Cerebrales, Universidad de California, Los Ángeles (UCLA):

“(Frontiers) La implementación justa es proporcionar una verificación intencionada relacionada con los datos, tanto en cuanto a desaparición como a calidad, que sean efectivos en dichos niveles en nuestro análisis actual”.

Marian Martone, editora jefe, Open Data Commons:

“(Frontiers) es una de las formas más fáciles y efectivas de justificar datos justos. Cada investigador privado quiere que sus datos sean buscables, accesibles, comparativos y reutilizables, en el laboratorio, las cubiertas y las comunidades científicas. El verdadero obstáculo es siempre el tiempo y el esfuerzo adecuados”.

Dr. Vincent Owon Coke Sin, Profesor Asistente, Neutralidad de Carbono y Cambio Climático, Society Hub, Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKST):

“La Feria (Frontiers) hace que nuestro conjunto de datos globales sobre residuos sea más visible y accesible, ayudando a los investigadores de todo el mundo que a menudo luchan con datos raros y fragmentados. Espero que amplíe la cooperación y acelere los conocimientos para la gestión sostenible de residuos”.

Dr. Sebastian Stable, investigador postdoctoral, Centro de Biodiversidad Naturalis y Universidad de Auckland:

“La verdadera accesibilidad a los datos simplemente desaparece al cargar datos en un repositorio, lo que hace que sea fácil verlos, explorarlos y comprenderlos sin la necesidad de un año de capacitación. No se puede utilizar”.

Fuente: ucodigital.com.ar