Descubrimiento sin precedentes: revelan la ubicación del Arca de Noé tras 5000 años

Un grupo de arqueólogos de la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad Andrew y la Universidad Ar brahim Çeçen realizaron una investigación sobre las formaciones geológicas en Turquía, donde encontraron restos compatibles con Arca de Noé.

El análisis científico de los restos de roca y suelo reveló «materiales arcillosos, sustancias marinas y mariscos» datados entre 5500 y 3000 a.C. Este período coincide con el relato de la Biblia sobre el diluvio universal.

Arca de Noé: ¿qué hallaron los especialistas?

Según la evidencia científica, los investigadores encontraron partes de roca y suelo con materiales arcillosos, sustancias marinas y fósiles de mariscos que coinciden con la información propia del relato bíblico.

Tal como determinaron, el período de los hallazgos coincide con la cronología del diluvio universal descrito. Los restos fueron encontrados en una región remota de Turquía.

¿Cuál es la relevancia del hallazgo del Arca de Noe de la Biblia?

Este descubrimiento podría tener varias implicaciones, ya que cuestiona las creencias sobre la historia de la humanidad. El hallazgo reaviva el debate sobre la veracidad de la historia bíblica del Arca de Noé.

Faruk Kaya, vicerrector de la Universidad Ibrahim Çeçen, afirma que los resultados son prometedores y abren nuevas perspectivas para entender cómo se originaron las historias bíblicas.

Los científicos creen que el área estudiada podría ser testigo de esta inundación catastrófica. «Nuestros hallazgos indican la presencia de vida en esta región durante ese tiempo», agregaron.

¿Cómo hallaron el Arca de Noé?

El descubrimiento arqueológico no solo respalda la narrativa bíblica, sino que también abre un diálogo profundo entre la ciencia y la fe. Mientras algunos científicos aún discuten la validez histórica de este relato, los hallazgos en Turquía proporcionan un respaldo tangible a la posibilidad de que el Arca de Noé realmente haya existido.

El Monte Ararat, ubicado en la frontera entre Turquía, Irán y Armenia, fue durante siglos un lugar de peregrinación para aquellos que creen en la historia del Arca de Noé, ya que según la tradición fue en este monte donde el arca encalló después del diluvio.

Los arqueólogos de la investigación utilizaron tecnología avanzada y técnicas de análisis geológico para estudiar las muestras encontradas en el Monte Ararat.

Los resultados de estos análisis revelaron que la zona estuvo sumergida bajo el agua durante un largo período, lo que coincide con la descripción bíblica del diluvio universal.

El relato del Arca de Noé es uno de los más emblemáticos en las escrituras sagradas del cristianismo, el judaísmo y el islam.

