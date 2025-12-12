Descubren una nueva especie de avispa fósil en el ámbar de El Soplao de hace 105 millones de años

Investigadores revelan nueva representante del género Cretevania hallada en El Soplao, Cantabria, que destaca por su tamaño y particularidades anatómicas, aportando datos relevantes para la clasificación y datación de depósitos cretácicos según expertos internacionales

Las particularidades de las antenas y la estructura de las alas observadas en los restos hallados en El Soplao han permitido a un equipo internacional de científicos identificar una nueva especie extinguida de avispa fósil. Este descubrimiento, publicado en la revista Palaeoentomology, resalta la relevancia del yacimiento cántabro y aporta información valiosa para la clasificación de especies y la datación de depósitos de ámbar del periodo Cretácico, según informó el Gobierno regional.

De acuerdo con los datos presentados por las instituciones participantes, la nueva especie ha sido denominada Cretevania orgonomecorum y fue hallada en un fragmento de ámbar fechado en el Albiense medio, correspondiente a unos 105 millones de años de antigüedad. El medio detalló que se trata de uno de los ejemplares de mayor tamaño conocidos dentro del género Cretevania, quedando su envergadura en la misma categoría que especies descubiertas en Myanmar y China. El estudio de este ejemplar ha llevado a los autores a revisar la clasificación del género, proporcionando criterios diagnósticos adicionales que facilitarán la discriminación de nuevas especies en investigaciones posteriores.

Según expusieron los investigadores en declaraciones recogidas por la publicación y por órganos gubernamentales, las características de Cretevania orgonomecorum, sumadas a la distribución y diversidad que muestra el grupo, ofrecen la posibilidad de que estos fósiles se utilicen como referencia para fechar y comparar depósitos cretácicos en diferentes regiones del mundo. Los científicos subrayaron: “Este grupo podría actuar como ‘fósil guía’ para datar depósitos cretácicos, dada su amplia distribución y diversidad”.

El descubrimiento también pone de relieve la riqueza paleontológica del ámbar español. Enrique Peñalver, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y uno de los coautores del estudio, explicó para la nota oficial que este hallazgo contribuye a ampliar el conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas y certifica el valor científico del ámbar del yacimiento de El Soplao. En palabras del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, “el ámbar de El Soplao es una gran fuente de información científica”, y mostró su satisfacción ante un hallazgo que contribuye a posicionar al enclave cántabro como uno de los yacimientos de ámbar mejor valorados del mundo en el ámbito paleontológico.

El Soplao, según consignó el Gobierno de Cantabria, concentra más de 1.500 inclusiones fósiles y al menos 30 especies descritas por la ciencia. El medio precisó que el ámbar de este yacimiento se originó en un entorno costero que combinaba ambientes continentales y marinos. Estas condiciones singulares favorecieron la preservación en detalle de insectos y otros organismos, proporcionándole al lugar una importancia destacada en el estudio del Cretácico.

En este contexto, la investigación ha reunido a expertos de diversas instituciones, como el IGME-CSIC, la Universidad de Barcelona, la Academia de Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia. La financiación ha contado con el respaldo de fondos procedentes del Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana, según señaló el medio.

El estudio no solo incrementa el inventario de especies descritas en la colección de El Soplao, sino que también contribuye a la comprensión de la diversidad de insectos en el Cretácico y proporciona herramientas útiles para el trabajo de científicos dedicados a la taxonomía y la evolución paleontológica. La relevancia de los hallazgos y la amplia participación de instituciones internacionales mantienen al yacimiento de El Soplao como una referencia mundial en el análisis del ámbar fósil y en la investigación de ecosistemas que existieron hace más de 100 millones de años.

