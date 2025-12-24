Descubren una misteriosa anomalía enterrada cerca de las pirámides de Giza, en Egipto

De momento, no está claro qué podrían ser estas estructuras, pero su presencia podría presentar nueva información sobre el complejo de pirámides de Giza y los humanos que le dieron vida hace miles de años

Lenta, pero seguramente, la tierra nos está revelando sus secretos de años atrás, ayudada por la tecnología, cada vez más presente en los descubrimientos científicos. Pero un reciente caso, en una región bien explorada, ha dejado a los arqueólogos algo desconcertados.

Cerca de la famosa y antigua Gran Pirámide de Giza, Egipto, el radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad eléctrica han revelado una gran estructura de dos partes, oculta bajo un cementerio que ha permanecido más o menos intacto a lo largo de más de 4.000 años, informa Science Alert.

Bajo el Cementerio Occidental, al oeste de la Gran Pirámide, estos los escaneos del equipo de arqueólogos revelaron una estructura poco profunda en forma de L, que abarca un área de 10 metros por 15 metros, entre 0,5 y 2 metros debajo de la superficie del desierto.

La importancia de la tecnología moderna

El equipo que ha dirigido la investigación concluye que debajo parece haber una estructura mucho más grande, de entre 3,5 y 10 metros de profundidad, que cubre un área de 10 metros por 10 metros. Sus hallazgos se han publicado en la revista científica Archaeological Prospection.

De momento, no está claro qué podrían ser estas estructuras, pero su presencia podría presentar nueva información sobre el complejo de pirámides de Giza y los humanos que le dieron vida hace miles de años. Gracias a las tecnologías modernas, que permiten ver lo que hay bajo la superficie terrestre sin excavar, en los últimos años hemos podido observar descubrimientos no solo en la Tierra, sino también en Marte y la Luna.

Una parte del Cementerio Occidental siempre ha sido un misterio. Si bien la mayor parte del terreno está lleno de tumbas, una sección rectangular quedó vacía y plana. Dirigido por el arqueólogo Motoyuki Sato de la Universidad de Tohoku en Japón, un equipo japonés y egipcio se propuso estudiar esta parcela de tierra que hasta ahora ha sido relativamente poco examinada.

El georradar funciona dirigiendo ondas de radio hacia el suelo y midiéndolas al rebotar. Los materiales subterráneos con diferentes densidades y composiciones reflejan las ondas de radio de distintas maneras. Esto permite utilizar esta tecnología para cartografiar estructuras y formaciones geológicas subterráneas. La tomografía de resistividad eléctrica funciona de manera similar al detectar cambios en la resistividad eléctrica de diferentes materiales del subsuelo.

El trabajo de los investigadores

Utilizando estas dos técnicas, los investigadores encontraron regiones de densidad variable debajo de la sección vacía del cementerio. La densidad creó formas que, según el equipo, es muy poco probable que sean naturales. La única explicación plausible es que fueron hechos por el hombre, aunque el porqué de momento no está claro.

La estructura menos profunda, según revelan los escaneos, se rellenó con arena homogénea deliberadamente después de la construcción. La estructura más profunda, revelada por la tomografía de resistividad eléctrica, fue un poco más difícil de determinar.

Parecía que estaba lleno de algo altamente resistente, que podría ser arena, pero también un vacío, lo que indica una especie de cámara hueca. Como el equipo no lo pudo identificar de ninguna manera, se le denominó “anomalía”. Según los expertos, la alineación de ambas estructuras es significativa y sugieren que la menos profunda podría haber sido una entrada a la más grande. Sin embargo, dada la ubicación de la estructura, hay una explicación que parece muy probable.

“A partir de estos resultados, concluimos que la estructura causante de las anomalías podrían ser muros verticales de piedra caliza o pozos que conducen a una estructura funeraria”, se detalla en su artículo. Queda esperar que otro equipo retome la investigación para averiguar qué es lo que se esconde debajo de la tierra.

Fuente: infobae.com