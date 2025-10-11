Descubren una caja egipcia de 2.500 años enterrada en el centro de Rusia

Se trata de una caja de cerámica decorada con diseños de placas de vidrio multicolores descubierta durante las excavaciones de una necrópolis

Científicos rusos han descubierto una caja de cerámica egipcia, cuya antigüedad se estima en 2.500 años, en la provincia rusa de Orenburgo. Los científicos informaron del hallazgo en un artículo publicado en la revista internacional Arqueología de las estepas euroasiáticas.

La inusual caja, de color verde, decorada con diseños de placas de vidrio multicolores, fue descubierta por arqueólogos de la Universidad Pedagógica Estatal de Orenburgo junto con restauradores del Instituto de Arqueología de la República rusa de Tartaristán durante las excavaciones de una necrópolis junto al río Tok, en la tumba de una mujer aparentemente noble de entre 45 y 50 años, que data de los siglos VI-V a. C.

Descubren un tesoro millonario en un naufragio español

Alrededor de los restos de la mujer hallaron diversos objetos, entre ellos la caja, que llamó inmediatamente la atención, ya que su forma y los materiales con los que estaba elaborada no se correspondían con la cultura de la región. La autora del estudio, Nina Morgunova, señaló que no se habían encontrado objetos similares en esta región del mundo. Los científicos creen que la caja fue elaborada en uno de los centros artesanales del Antiguo Egipto y luego traída a las estepas de los Urales.

Además de la caja, también se encontraron un cuchillo de hierro, una pulsera, un collar y otros objetos. Actualmente, los investigadores están restaurando los artefactos históricos encontrados y continúan investigando el origen de la caja.

Fuente: diarioelnorte.com.ar