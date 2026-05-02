Descubren en Alemania un ictiosaurio del Jurásico

El fósil fue hallado en la región de Baviera y pertenece a un ictiosaurio, un reptil marino con apariencia similar a la de un delfín

Un equipo de paleontólogos descubrió en Alemania los restos de un ictiosaurio con dientes excepcionalmente conservados que podría ofrecer nuevas pistas sobre cómo algunos reptiles marinos lograron sobrevivir a uno de los periodos más difíciles del Jurásico.

El fósil fue hallado en la región de Baviera y pertenece a un ictiosaurio, un reptil marino con apariencia similar a la de un delfín que dominó los océanos hace millones de años. Los investigadores destacan que la estructura y desgaste de sus dientes revelan adaptaciones poco comunes relacionadas con su alimentación y capacidad de supervivencia.

Especialistas consideran que estos hallazgos podrían ayudar a comprender cómo ciertas especies resistieron cambios ambientales extremos y crisis ecológicas que afectaron los mares jurásicos hace más de 180 millones de años. El estudio también apunta a que algunos ictiosaurios desarrollaron estrategias alimenticias más complejas de lo que se pensaba anteriormente.

Además de su relevancia evolutiva, el descubrimiento destaca por el extraordinario estado de conservación del ejemplar, algo poco común en fósiles marinos de esta antigüedad. Científicos señalan que el entorno químico y las condiciones del fondo marino permitieron preservar estructuras óseas y dentales con gran detalle.

El hallazgo se suma a una serie de descubrimientos recientes que continúan revelando la enorme diversidad y capacidad de adaptación de los ictiosaurios, considerados algunos de los depredadores marinos más exitosos de la era mesozoica.

Fuente: cultivarte.mx