Descubren el conjunto más completo de restos de mastodontes de Europa

El yacimiento paleontológico de Baza-1 (Granada, España) ha vuelto a sorprender con descubrimientos excepcionales que lo consolidan como el más rico de Europa en restos de mastodontes. La novena campaña de excavación, recientemente finalizada, ha permitido obtener 240 nuevos registros fósiles, principalmente de dos especies de elefantes primitivos: Mammut borsoni y Anancus arvernensis, esta última un mastodonte de grandes dimensiones que podía alcanzar los tres metros de altura y colmillos de hasta cuatro metros de longitud.

Los trabajos se han desarrollado durante tres semanas en el barranco de las Seguidillas–Cuesta del Francés, bajo la coordinación de un equipo multidisciplinar formado por 25 especialistas y estudiantes. La investigación se enmarca en el Proyecto General de Investigación sobre el Plioceno de la cuenca de Baza, autorizado por la Junta de Andalucía y financiado por el Ayuntamiento de Baza. Son responsables Sergio Ros-Montoya, profesor de la Universidad de Málaga; Antoni Canals, profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona e investigador del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), que es una de las instituciones CERCA de la Generalitat de Cataluña; y Bienvenido Martínez-Navarro, científico contratado por la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en el IPHES.

Descubierto en 1996, el yacimiento de Baza-1 está datado en unos 4,5 millones de años, correspondientes al Plioceno inferior. En solo 55 metros cuadrados excavados se han descubierto más de 3.250 registros fósiles, una densidad excepcional que confirma la singularidad de este yacimiento dentro del registro europeo.

Entre los especímenes encontrados durante esta campaña destaca un fragmento de mastodonte de más de un metro de longitud y, sobre todo, los restos de cuatro individuos de Anancus arvernensis de diferentes edades: un ejemplar viejo, un adulto joven, un joven inmaduro y una cría con un diente de leche prácticamente intacto.

Esta diversidad de edades sugiere que se trata de una familia de mastodontes que probablemente quedó atrapada en una zona fangosa y murió conjuntamente. “El hecho de que solo se hayan encontrado restos de esta especie en un mismo nivel refuerza esta hipótesis”, explican los responsables del proyecto.

Una ventana a un antiguo refugio tropical

Los hallazgos de Baza-1 no solo aportan información sobre los proboscídeos del Plioceno, sino también sobre el ecosistema que los rodeaba. Junto a los mastodontes, se han identificado restos de tres ejemplares de Mammut borsoni, rinocerontes, caballos de tres dedos (hippariones), grandes bóvidos forestales (Alephis), antílopes, ciervos, osos gigantes (Agriotherium) e incluso el último cocodrilo conocido de Europa.

El conjunto incluye también pequeños vertebrados, invertebrados y abundantes restos vegetales, que reflejan una gran biodiversidad en un entorno cálido y húmedo, muy distinto del paisaje actual. “Sabemos que hace 4,5 millones de años esta zona actuaba como un refugio tropical en el sur de la península Ibérica, con altas temperaturas y abundancia de agua, condiciones imprescindibles para la vida de cocodrilos y otras especies de origen africano”, explica Bienvenido Martínez-Navarro.

Excavación meticulosa y una investigación de largo alcance

Durante la más reciente campaña, los trabajos se centraron en la Unidad Estratigráfica 5, situada unos cuatro metros por encima de los niveles más ricos de la Unidad Estratigráfica 2. Para preservar la estructura del yacimiento, la excavación se ha realizado de manera manual, con pico y pala y bajo un estricto control geológico, sin emplear maquinaria pesada.

Según Antoni Canals, “nuestro objetivo es averiguar cómo evolucionan los niveles sedimentarios para reconstruir con la máxima precisión los procesos que originaron la acumulación de fósiles. Baza es una auténtica ventana al Plioceno, un archivo natural que nos permite estudiar la fauna, el clima y los ecosistemas de aquella época con un detalle extraordinario”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com