¿Cuántas veces al día puedes utilizar el gel hidroalcohólico con seguridad?

Usar el gel hidroalcohólico puede suponer graves problemas en la piel. Los dermatólogos están dando ciertas recomendaciones para compaginar la higiene con el cuidado de las manos.

La pandemia llegó a nuestras vidas y la higiene de manos se volvió una parte indispensable del día a día. Salimos de casa y tocamos el pomo del portal, toca usar el gel hidroalcohólico. Entramos en una tienda y usamos otra vez el gel, así todo el día.

Para muchas personas el uso de este desinfectante ha ocasionado la aparición de dermatitis graves en las manos. Los geles hidroalcohólicos resecan la piel al tener una base alcohólica y su uso continuado puede ser peligroso.

Sí, es un método de prevención contra la COVID-19, por lo que no hay que escatimar en su uso. No obstante, se aconseja priorizar otros mecanismos menos agresivos y también eficientes. Usar agua y jabón y lavar las manos durante un par de minutos por toda la superficie, es igual de efectivo y no ataca tanto la salud de nuestra piel.

Son algunos de los consejos del grupo de Dermatología Pediátrica de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) para prevenir y minimizar los problemas de la piel asociados al uso de los hidrogeles. Los dermatólogos han visto como se han multiplicado el número de pacientes con dermatitis por culpa de estos geles.

Recomiendan usar como máximo 10 veces al día el gel hidroalcohólico. Eso no significa que el resto del día no debas cuidar la higiene y prevenir el contacto con el virus, en este caso se sustituye el gel por agua y jabón, de manera regular.

Los dermatólogos quieren dejar claro que aclarar que las medidas preventivas frente al coronavirus son necesarias, son las únicas que tenemos para evitar el contagio junto con el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Recomiendan aplicar con más frecuencia crema hidratante en las manos para contrarrestar el efecto del alcohol y el jabón que eliminan el manto lipídico de la piel, después de haber secado bien las manos para que no se produzcan eccemas. Además, aconsejan elegir hidrogeles sin perfumes, para minimizar el riesgo de reacciones de fotosensibilidad provocadas por aromas y esencias.

