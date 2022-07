Conoce al humanzee, híbrido de humano y chimpancé

Científico revela que el híbrido entre humano y chimpancé ya fue creado en un laboratorio

En el mundo natural existen variados ejemplos de criaturas híbridas, algunas de ellas bastante conocidas como las mulas, que son criadas para trabajos pesados; no obstante, muchos se preguntan si será posible un híbrido entre un ser humano y un animal, con el que exista la suficiente compatibilidad genética, pues al parecer tal criatura existió, y se trataría del humanzee, cruce entre hombre y chimpancé, dado que ambos comparten el 99% de sus genes.

La existencia de un posible humanzee es considerada un mito de la ciencia; sin embargo, muchas personas creen que los científicos ya han realizado este experimento en el pasado e incluso, que quizás algunas enfermedades actuales como el SIDA, se hayan originado a partir del apareamiento de un chimpancé con un humano.

Lo cierto es que recientemente ha surgido a la luz una supuesta declaración que ha dejado perplejos a todos, se trataría de la confirmación sobre la existencia de un humanzee, el cual habría sido creado en un laboratorio en la década de 1920, ¿Que hay de cierto en esta noticia?

¿Realmente existió un humanzee creado por científicos?

Así parece indicarlo el doctor Gordon Gallup, un biólogo evolutivo que goza de muy buena reputación en el mundo de la ciencia, quien afirma que el humanzee fue traído a la vida por medio de inseminación artificial utilizando el útero de una hembra de chimpancé.

Según el doctor Gallup, el experimento tuvo lugar en unas instalaciones secretas de Florida, en Estados Unidos; no obstante, quizás no hay que tomarse tan a pecho sus afirmaciones, ya que él no fue testigo del suceso.

Cuenta que obtuvo la información de parte un antiguo profesor suyo en la Universidad, quien ya falleció. Así mismo, toda posible prueba de la existencia del híbrido sería eliminada, pues los investigadores tenían serias preocupaciones al respecto y decidieron sacrificar a la criatura, guardando el secreto, según palabras del biólogo.

Cabe añadir que diferentes medios han intentado un contacto con el Centro de Investigación de Primates, donde supuestamente ocurrió todo, sin obtener ninguna confirmación sobre la existencia del humanzee.

¿Hubo otro posible caso de un humanzee documentado?

Nadie lo sabe con certeza; no obstante, existió un primate muy conocido en los años 1970, el cual debido a sus características, muchos opinaban que se trataba de un híbrido auténtico entre simio y humano.

Se trata de Oliver, un primate capturado en África, en la región del Congo, el cual mostraba una apariencia bastante inusual, que lo diferenciaba de otros chimpancés.

Oliver poseía menos pelo que un simio normal, además de un cráneo pequeño y redondo, orejas puntiagudas y una gran inteligencia, pero había algo aún más sorprendente; tenía comportamientos humanos, como caminar erguido.

Quienes fueron testigos de su existencia, afirman que el animal gustaba de sentarse en una silla como las personas, además de que su olor corporal era diferente a otros primates, incluso, parecía que Oliver se sentía atraído sexualmente por las hembras humanas.

Esto último fue asegurado por Janet Berger, esposa del primer dueño que tuvo Oliver, quien asegura haber tenido que repeler sus avances constantemente. Además, otros chimpancés rechazaban su presencia, por que nunca se logró su reproducción.

Sin embargo, pese a los rumores sobre su origen híbrido, diversos análisis científicos fueron realizados al simio, quien pasó parte de su vida en un laboratorio al cuál fue vendido. En los estudios, investigadores de la Universidad de Chicago concluyeron que a pesar de la apariencia y conducta extraña de Oliver, se trataba de un chimpancé y no de un híbrido, ya que tenía el mismo número de cromosomas que los chimpancés normales.

Años después se realizaron estudios más especializados para conocer los orígenes de Oliver a través del ADN mitocondrial (origen materno) y del cromosoma Y (origen paterno), descubriendo una pequeña mutación en su ADN mitocondrial, donde concluyeron que sus padres eran chimpancés de África central.

Hasta el día de hoy, muchos afirman que en realidad todo fue un engaño para ocultar el hecho de que Oliver era un híbrido, ya que hasta la fecha, nadie ha podido explicar su comportamiento bípedo y su extraña morfología. ¿Crees que Oliver era un humanzee o sólo un chimpancé muy extraño?

Fuente: elsoldeparral.com.mx