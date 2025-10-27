Científicos descubren tsunami ocurrido un siglo antes de Colón

Un grupo de científicos ha descubierto que un antiguo tsunami inundó las islas del norte de las Antillas Menores, ubicadas en el mar Caribe cerca a lo que hoy es Puerto Rico, aproximadamente un siglo anterior a la llegada de conquistador Cristóbal Colón.

Se trata, dicen los científicos, del único ejemplo conocido de tsunami causado por una falla en la Fosa de Puerto Rico, una profunda depresión submarina ubicada en el océano Atlántico, justo al norte de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Es una de las zonas más profundas del planeta: se estima que tiene unos 1.500 km de largo y 100 km de ancho.

Según un estudio publicado en Geophysical Research Letters, el tsunami destruyó los arrecifes de coral de la isla de Anegada, en las Islas Vírgenes Británicas. La fuerza de las olas fue tan grande que arrastró fragmentos de coral cientos de metros tierra adentro. Los científicos pudieron determinar la fecha del evento gracias a una técnica muy precisa: los esqueletos de coral, cuando crecen, absorben uranio del agua de mar, y con el tiempo ese uranio se transforma lentamente en torio. Midiendo cuánto torio se ha formado, los investigadores calcularon la edad del coral con una precisión de apenas unos pocos años.

Aplicando este método, descubrieron que el tsunami ocurrió entre los años 1381 y 1391 d.C.. Es decir, casi un siglo antes de que Cristóbal Colón llegara al Caribe en 1492, cuando desembarcó por primera vez en una isla del archipiélago de las Bahamas —a la que llamó San Salvador— y luego continuó su travesía hacia Cuba y La Española (actuales Haití y República Dominicana). Se cree que el tsunami desplazó la roca coralina 225 metros tierra adentro. Los investigadores dicen que conocer con precisión esa fecha no solo sirve para entender el pasado, sino también para prepararnos mejor frente a los riesgos actuales.

Por ejemplo, mencionan los ejercicios de simulacro Caribe Wave, que se realizan cada año en toda la región del Caribe para entrenar a las comunidades y autoridades sobre qué hacer en caso de un tsunami. En 2024, casi medio millón de personas participaron en este ejercicio, que simuló dos tsunamis hipotéticos, incluyendo uno que habría sido generado en la Fosa de Puerto Rico, una de las zonas más sísmicamente activas del Atlántico.

La idea es que, en los próximos ejercicios, los organizadores puedan usar este hallazgo reciente —un tsunami real ocurrido hace más de 600 años— como base para sus escenarios. Eso haría que los simulacros sean más realistas y basados en evidencias históricas comprobadas, porque ahora se sabe que un evento de gran magnitud realmente ocurrió en el Caribe, casi exactamente un siglo antes de la llegada de Cristóbal Colón.

