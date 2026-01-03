Astrónomos habrían observado una explosión cósmica sin precedentes

En un estudio publicado recientemente, un grupo de científicos detalla las pruebas que apuntarían al registro de una estrella que “explotó dos veces” en cuestión de días

Un grupo internacional de científicas reportó evidencias de la detección de uno de los fenómenos explosivos más raros observados hasta ahora, descrito como una “superkilonova”.

Aunque no se trata de un caso cerrado, los investigadores publicaron un estudio en la revista Astrophysical Journal Letters en el que detallan los elementos que apuntarían al registro de una estrella que “explotó dos veces” en cuestión de días.

Cuando una estrella masiva —es decir, una con varias veces la masa del Sol— colapsa, esta explota en un evento que se conoce como una “supernova”, dejando, en ocasiones, un agujero negro, o, en otras, una estrella de neutrones. Por su parte, en algunos sistemas binarios, dos estrellas de neutrones pueden eventualmente colisionar, generando una explosión que se conoce como “kilonova”. Como puede ver en el siguiente video, los científicos creen haber presenciado una combinación de estos dos eventos, en el que una supernova dejó dos estrellas de neutrones que posteriormente colisionaron.

La investigación de este evento inició el 18 de agosto de 2025, cuando los detectores gemelos de LIGO en Luisiana y Washington, así como Virgo en Italia, captaron una nueva señal de ondas gravitacionales. “En cuestión de minutos, el equipo que opera los detectores de ondas gravitacionales (una colaboración internacional que también incluye a la organización que gestiona el detector KAGRA en Japón) envió una alerta a la comunidad astronómica para informarles de que se habían registrado ondas gravitacionales procedentes de lo que parecía ser una fusión entre dos objetos, al menos uno de ellos inusualmente pequeño”, informó el Instituto Tecnológico de California (Caltech), a través de un comunicado.

Unas horas después, la Zwicky Transient Facility (ZTF), una cámara de rastreo instalada en el Observatorio de Palomar (Estados Unidos), logró identificar por primera vez un objeto en el espectro rojo que se desvanecía rápidamente, ubicado a unos 1.300 millones de años luz de distancia de la Tierra. Se cree que este fenómeno se originó en la misma región del espacio que la señal de ondas gravitacionales. El evento, bautizado inicialmente como ZTF 25abjmnps, fue renombrado posteriormente como AT2025ulz por el Servicio de Nombres Transitorios de la Unión Astronómica Internacional.

Este tipo de señal, según comentan los autores del estudio, era casi idéntico a un evento astronómico detectado en 2017 conocido como GW170817. En este se documentó una explosión astronómica que solo había sido, hasta entonces, predicha pero nunca observada de manera oficial: una “kilonova”.

Sin embargo, en el evento registrado este año, “días después de la explosión, AT2025ulz comenzó a brillar de nuevo, a volverse azul y a mostrar hidrógeno en su espectro, todos ellos signos de una supernova y no de una kilonova. Por lo general, no se espera que las supernovas de galaxias lejanas generen ondas gravitacionales suficientes como para ser detectadas por LIGO y Virgo, mientras que las kilonovas sí lo hacen. Esto llevó a algunos astrónomos a concluir que AT2025ulz fue provocada por una supernova típica y que, de hecho, no estaba relacionada con la señal de ondas gravitacionales”, precisó Caltech, a través de un comunicado.

Esto llevó a los investigadores a generar una teoría sobre lo ocurrido, en la que una supernova habría dado origen a dos estrellas de neutrones “gemelas”, al menos una de ellas con una masa inferior a la del Sol, que posteriormente se fusionaron y produjeron una kilonova.

Como explicó en un comunicado, Brian Metzger, coautor del estudio e investigador de la Universidad de Columbia, “la única forma que los teóricos han encontrado para que nazcan estrellas de neutrones subsolares es durante el colapso de una estrella que gira muy rápidamente. Si estas estrellas ‘prohibidas’ se emparejan y se fusionan emitiendo ondas gravitacionales, es posible que tal evento vaya acompañado de una supernova en lugar de verse como una simple kilonova“.

Los autores del estudio aseguran que aún hace falta más evidencia para confirmar este evento que ampliaría, de confirmarse, el conocimiento que se tiene sobre las explosiones astronómicas que ocurren en el universo.

Fuente: elespectador.com