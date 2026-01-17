Urinarios inteligentes y chatbots contra el alzheimer, la tecnología que se alía con las personas mayores

Uno de los seis proyectos ganadores de la sexta edición de La ciutat proactiva 2025 llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona es un urinario inteligente que busca reducir hospitalizaciones y promover la autonomía de los mayores.

El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por una ciudad inclusiva a través de seis proyectos innovadores, que buscan poner el foco en el cambio demográfico de la ciudad y el avanzado envejecimiento de la sociedad. Así se explicó durante la presentación de los ganadores de la sexta edición de La ciutat proactiva 2025 puesto en marcha por la Fundación BIT Habitat.

La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2050 el número de personas mayores de 60 años se duplicará en todo el mundo, pasando del 12% al 22%. Una transición demográfica que se pone de manifiesto especialmente en zonas urbanas, donde cada vez son más necesarias las regulaciones en accesibilidad para garantizar el bienestar de toda la población.

Es por ello por lo que nace este proyecto, que se busca que sean los ciudadanos los que participen de forma activa en la propuesta de soluciones que atiendan las necesidades de la ciudad. De las 61 propuestas presentadas, se han escogido 6, unas innovaciones que trabajan con las nuevas tecnologías con el objetivo de garantizar el bienestar de las personas mayores, adaptar hogares según sus necesidades y crear barrios más accesibles para ellos.

Uno de los ganadores es ‘CUIDA’T’, de Kamleon(Jungle Ventures) y Suara Serveis. Se trata de un urinario inteligente que combina el uso de sensores y de Inteligencia Artificial para detectar posibles casos de deshidratación e infecciones urinarias con el objetivo de reducir hospitalizaciones.

Este S-Urinal es uno de los primeros proyectos de la compañía que ya se ha ido poco a poco implementando en algunos equipos deportivos. A través de una pantalla instalada en el urinario y una app, esta nueva tecnología ofrece información personalizada y en tiempo real sobre su salud. Se trata de unos datos que pueden resultar útiles para adelantarse a posibles enfermedades.

Otro de los ganadores ha sido el proyecto Sherpa Alzheimer, de la Fundación privada Pasqual Maragall para la investigación sobre el Alzheimer y Mindsight Ventures. Se trata de un asistente virtual que busca educar sobre el Alzheimer, con el fin de hacer más fácil y llevadera no solo la vida de los pacientes, sino también de sus familias.

Se financiará un máximo del 80% de cada uno de los seis proyectos ganadores. Estos además entrarán ahora en una fase de seis meses en los que se desarrollarán e implantarán en forma de prueba piloto dentro de la ciudad. Después, se evaluarán los resultados y su impacto en la sociedad.

Fuente: hablandoenplata.es