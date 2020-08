Un túnel que desactiva el Covid-19 eficaz y seguro, creado por la empresa española Epitécnica

Todo parecía indicar que la “nueva normalidad” iba a darnos un respiro dentro del estado de pandemia mundial por coronavirus que estamos sufriendo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las esperanzas de que el calor pudiera sacar al temido virus de nuestras vidas no se han cumplido, los rebrotes aparecen por numerosos puntos de la geografía española y la lucha por vencer a la enfermedad continúa.

Entre las armas más poderosas que han surgido para combatir al SARS-CoV-2 en esta guerra sanitaria, destaca el nuevo producto de la empresa española epitecnica.es, que ha desarrollado un proceso que permite “desactivar” el virus mediante la disolución de su capa lipídica, donde sus espículas se sustentan y que utiliza para su reproducción.

Túnel de desactivación del COVID-19 de Epitécnica Europa S. L.

Epitécnica Europa S.L. ha patentado su novedoso túnel de desactivación del coronavirus, que puede utilizarse en el exterior o en el interior de cualquier edificio o instalación y que desactiva el virus usando niebla seca en frío por microgota calibrada, impidiendo su replicación e inhibiendo su capacidad para reproducirse.

El túnel de desactivación CA-VID es absolutamente seguro para el ser humano; no utiliza ozono ni ningún elemento que pueda ser perjudicial para la salud.

Además, no se necesita ningún otro proceso de desinfección una vez atravesado el túnel, por lo que todos los ambientes y espacios quedarán libres de cualquier tipo de contaminación.

Ventajas del túnel de desactivación del COVID-19

El túnel desactivador de coronavirus está avalado por estudios de la Universidad Politécnica de Catalunya y cuenta con el certificado de calidad Applus+.

Entre las muchas ventajas de este sistema destaca que no mancha, no encharca, no moja y no afecta de ninguna manera a los equipos eléctricos que puedan estar instalados en las instalaciones en las que se utilice.

Además, el propio CEO de Epitécnica Europa S.L., Pablo Donadio, explica que el nuevo sistema de desactivación del coronavirus, además de su inocuidad para los seres humanos, posee un valor añadido: al deteriorar sus espículas, disolviendo la capa lipídica del virus, este queda inerte e incapaz de reproducirse, pero su ARN se mantiene intacto, por lo que el sistema inmunitario de las personas es capaz de generar anticuerpos al reconocerlo como un patógeno maligno.

Epitécnica Europa S. L., más de 30 años de experiencia

Esta empresa catalana, con sede en la localidad de Hospitalet de Llobregat y que es todo un referente en su sector, fabrica equipos de protección humana, cabinas de descontaminación industriales y equipos de emergencia.

Su gran experiencia de más de 30 años y su decidida apuesta por la tecnología más avanzada le ha permitido desarrollar un sistema de desinfección autónomo, ecológico y biodegradable al 100 % que únicamente necesita de unos escasos segundos para consumar la desactivación del virus sin alterar el aire ni irritar la piel de las personas.

También cuenta con accesorios adicionales como dispensador electrónico de geles hidroalcohólicos, cámara termográfica o señal de advertencia sonora y lumínica para el caso de que el usuario supere la temperatura estipulada.

Al mismo tiempo, la empresa se encuentra en pleno desarrollo de otro equipo adecuado para comercios minoristas y espacios más reducidos en general.

En definitiva, la solución preventiva que aporta Epitécnica Europa S. L. es la mejor apuesta para combatir el coronavirus en esta pandemia que, desgraciadamente, aún no presenta visos de mejorar. Es ideal para la industria, hoteles, establecimientos de distribución alimentaria o grandes eventos. Puedes encontrar más información en el siguiente link: epitecnica.es/productos-desactivadores-covid19/

Fuente: noticiasdelaciencia.com