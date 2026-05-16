Investigadores coreanos crean imanes ‘más fríos’ y potentes que prometen revolucionar los motores eléctricos de gran tamaño

Corea del Sur logra un avance clave en imanes para vehículos y barcos eléctricos que combinan alta coercitividad y menor generación de calor en una sola estructura multicapa: más potencia, menos calor y mayor eficiencia.

Corea del Sur desarrolla imanes avanzados para motores eléctricos más potentes, eficientes y con menos calor

La carrera por fabricar motores eléctricos más eficientes acaba de sumar un avance importante. Investigadores del Korea Institute of Materials Science (KIMS) han desarrollado una nueva tecnología de imanes permanentes capaz de resolver uno de los grandes problemas de los motores de alta potencia: el exceso de calor y la pérdida de rendimiento en imanes gruesos.

Puede parecer un detalle técnico menor. No lo es. Los imanes permanentes son el corazón de muchos motores eléctricos modernos, desde coches eléctricos hasta aerogeneradores marinos. Cuando estos motores trabajan a gran velocidad o con mucha carga, el calor generado dentro de los imanes reduce su eficiencia, acelera el desgaste y obliga a incorporar sistemas adicionales de refrigeración. Todo eso encarece los equipos y consume más energía.

El nuevo método coreano busca precisamente atacar ese cuello de botella.

El problema oculto de los motores eléctricos modernos

Los imanes de neodimio-hierro-boro, conocidos como Nd-Fe-B, son actualmente los más potentes utilizados en aplicaciones industriales y de movilidad eléctrica. Están presentes en vehículos eléctricos, turbinas eólicas, trenes, robots industriales y maquinaria pesada.

A medida que aumenta la potencia requerida, también crece el tamaño de los imanes. Y ahí aparece el problema.

Los imanes gruesos tienen dificultades para mantener una coercitividad alta, es decir, la capacidad de conservar sus propiedades magnéticas incluso bajo temperaturas elevadas o campos magnéticos intensos. Cuando esta propiedad disminuye, el motor pierde eficiencia y estabilidad.

Además, durante el funcionamiento a altas revoluciones se generan las llamadas corrientes parásitas o eddy currents. Estas corrientes internas producen calor adicional dentro del propio imán. Más temperatura. Más pérdidas energéticas. Más degradación.

En coches eléctricos de altas prestaciones o en motores industriales que funcionan durante horas, esto se convierte en un desafío serio. Muy serio.

El límite de las tierras raras pesadas

Hasta ahora, la industria ha intentado solucionar este problema utilizando tierras raras pesadas, especialmente disprosio y terbio. Estos materiales ayudan a mantener el rendimiento magnético a altas temperaturas.

El inconveniente es evidente: son materiales caros, difíciles de extraer y muy concentrados geográficamente. China domina buena parte de la cadena de suministro mundial, algo que preocupa cada vez más a fabricantes europeos, estadounidenses y asiáticos.

La Agencia Internacional de la Energía lleva años alertando sobre la dependencia estratégica de minerales críticos para la transición energética. Y los imanes permanentes están en el centro de esa conversación.

Por eso este nuevo desarrollo resulta interesante. Mucho.

Una estructura “sándwich” que cambia la difusión magnética

El equipo del KIMS diseñó un sistema multicapa donde varios bloques magnéticos se integran mediante un proceso de difusión interna. La clave está en que el material añadido no actúa solo desde la superficie exterior, como ocurre en los métodos convencionales.

Aquí, la difusión también se produce entre las capas internas del imán.

Para conseguirlo, los investigadores utilizaron una aleación basada en praseodimio (Pr), una tierra rara ligera con menor coste y menos presión geopolítica que las tierras raras pesadas tradicionales.

El resultado es una estructura más uniforme y estable incluso en imanes de gran grosor.

Dicho de forma simple: el rendimiento magnético deja de concentrarse únicamente en la superficie y se distribuye mejor por todo el material. Eso permite fabricar motores más grandes sin perder eficiencia.

Menos calor, menos pérdidas y motores más compactos

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es la reducción de calor interno.

La nueva estructura genera una mayor resistencia eléctrica dentro del imán, dificultando la aparición de corrientes parásitas. Esto ayuda a reducir el calentamiento durante el funcionamiento del motor.

Puede parecer un ajuste pequeño, pero en sistemas industriales la diferencia energética acumulada puede ser enorme.

En turbinas eólicas, por ejemplo, una mejora incluso modesta en eficiencia puede traducirse en miles de megavatios-hora adicionales durante la vida útil del equipo. En automoción eléctrica ocurre algo parecido: menos pérdidas térmicas significan más autonomía y menor necesidad de refrigeración activa.

Y claro, menos refrigeración implica diseños más ligeros y compactos.

Fabricación más sencilla y con menos pasos

Otro punto relevante es el propio proceso de producción.

Tradicionalmente, la fabricación de imanes avanzados requiere varias etapas separadas: segmentación, aislamiento eléctrico, difusión magnética y unión estructural. El nuevo método integra varias de estas funciones en un único proceso.

Eso podría reducir tiempos industriales, costes de fabricación y consumo energético en planta.

En un contexto donde Europa, Corea del Sur y Estados Unidos intentan reforzar su producción tecnológica local para reducir dependencia exterior, este tipo de simplificación industrial tiene bastante valor estratégico.

No todo depende de la batería. Muchas veces el salto está en los materiales invisibles.

Barcos eléctricos, aerogeneradores y nueva industria pesada

Aunque el foco mediático suele ponerse en los coches eléctricos, esta tecnología puede tener un impacto todavía mayor en aplicaciones industriales y marítimas.

Los barcos eléctricos y los sistemas de propulsión híbridos necesitan motores enormes, muy eficientes y capaces de soportar cargas continuas durante largos periodos. El calor es uno de sus principales enemigos.

Lo mismo ocurre en grandes turbinas eólicas marinas, donde el rendimiento del generador afecta directamente a la producción eléctrica.

Corea del Sur lleva tiempo reforzando su industria naval electrificada y sus capacidades en tecnologías limpias avanzadas. Este desarrollo encaja bastante bien en esa estrategia industrial.

También podría beneficiar a sectores como:

Motores industriales de alta eficiencia.

Robótica pesada.

Trenes eléctricos.

Aviación híbrida.

Sistemas de almacenamiento energético rotativo.

Potencial

La electrificación global no depende únicamente de fabricar más baterías o instalar más paneles solares. También requiere optimizar cada componente del sistema energético.

Tecnologías como esta pueden ayudar a construir motores eléctricos más eficientes, duraderos y accesibles para sectores difíciles de descarbonizar, especialmente transporte marítimo, industria pesada y generación renovable.

Si la reducción de calor y la mejora de coercitividad permiten fabricar motores con menos pérdidas energéticas, el ahorro acumulado a escala mundial podría ser enorme durante las próximas décadas.

Además, el uso más eficiente de materiales críticos abre la puerta a cadenas de suministro menos vulnerables y potencialmente menos agresivas con el medio ambiente.

Todavía queda camino para ver esta tecnología implantada de forma masiva. Pero apunta hacia algo importante: la transición energética también se juega dentro de los materiales. En estructuras microscópicas. En detalles invisibles que, poco a poco, terminan cambiándolo todo.

Fuente: ecoinventos.com