Tu coche diésel podría tener una nueva vida gracias a un nuevo invento: lo vuelve ecológico

Podrían usarse otros tipos de combustible con un motor diésel, incluso solo con actualizaciones de software

En la actualidad, la tecnología avanza a pasos agigantados, y cada vez surgen más inventos sorprendentes, como los aviones impulsados por hidrógeno. Sin embargo, cuando hablamos de vehículos pesados, el motor eléctrico no siempre logra la eficiencia deseada, sobre todo por temas de potencia y autonomía. un camión necesita hacer grandes distancias sin parar durante largas horas para repostar una batería gigantesca. Y no solo los camiones o grandes furgonetas necesitan el diésel: muchos coches particulares continúan apostando por este combustible, que ofrece una autonomía muy superior a otras alternativas, durante muchos años se incentivó la compra de coches con este combustible, aunque ahora se quiera restringir, así que en un parque móvil antiguo como es el español, todavía hay muchos vehículos que usan diésel.

Lo cierto es que, aunque el diésel no está tan “muerto” como muchos piensan, sigue teniendo un alto nivel de emisiones contaminantes. En este contexto, un equipo de la Universidad de Illinois, liderado por la profesora Carrie Hall, ha presentado una visión muy interesante y relativamente económica para que los vehículos diésel puedan funcionar con combustibles más limpios, ampliando su vida útil de forma sostenible.

Un nuevo motor diésel que se adapta a combustibles ecológicos

Hall y su grupo de investigación trabajan en un sistema que permita a los actuales motores diésel utilizar combustibles alternativos, haciendo solo los cambios estrictamente necesarios. Estos ajustes, a priori bastante asequibles, podrían ofrecer una segunda oportunidad a un gran número de vehículos, especialmente en un momento en el que comprar un coche nuevo supone un desembolso económico importante. Si todo sale según lo previsto, el clásico motor diésel podría seguir rodando, pero sin su alto nivel de contaminación habitual.

Para lograrlo, se están empleando simulaciones en modelos de lenguaje complejos que analizan cómo operarían los motores con diferentes tipos de combustibles. Aunque pueda parecer imposible, algunos de estos cambios podrían llegar a realizarse mediante simples actualizaciones de software, lo cual abarataría aún más el proceso, pues no haría falta cambiar piezas que son muy caras. De esta forma, se reduciría al mínimo el desembolso económico por parte de los usuarios que así no tendrían que renunciar a utilizar su coche de toda la vida y gastarse una pequeña fortuna en el camino.

Eso sí, no todo es tan sencillo como parece. El motor diésel funciona con compresión en lugar de una chispa, a diferencia de la gasolina. Esta forma de encendido puede resultar el punto clave de todos los problemas si se introduce un combustible diferente. En el peor de los casos, la cámara de combustión podría sufrir desperfectos o producirse una explosión indeseada. De hecho, quienes alguna vez se han equivocado de manguera en la gasolinera saben de sobra que es un error muy costoso: hay que limpiar el circuito y vaciar el depósito, y algunos coches pueden sufrir algún daño todavía peor. Reconozco que me pasó cuando me saqué el carné.

Otro punto clave es que Hall no solo se ha apoyado en técnicas de aprendizaje automático puras. Ha criticado precisamente la falta de visión que suelen tener ciertos modelos de IA, sobre todo porque no tienen en cuenta todo el conjunto, sino que se centran en algo específico, por ello es necesario también un aprendizaje humano importante que no ignore cosas que son críticas en el proceso y pueden afectar a millones de coches si finalmente se terminan aplicando.

Sea como fuere, si este cambio llega a implantarse de forma masiva, existiría una alternativa válida para aquellos con menos recursos económicos que no pueden permitirse un coche nuevo y más limpio. De esta manera, podrían alargar la vida de su actual coche diésel con un menor impacto medioambiental y, al mismo tiempo, ahorrar en los gastos enormes que supondría deshacerse de su vehículo, porque no nos engañemos, los coches están realmente caros hoy en día.

